Πάτρα: Εκπαιδευτικός συνελήφθη για παιδική πορνογραφία- Εργάζεται σε ειδικό σχολείο

Στην Πάτρα συνελήφθη 40χρονος εκπαιδευτικός μετά από καταγγελία για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας διδάσκει σε ειδικό σχολείο της πόλης. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία του πατέρα 15χρονης, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο εκπαιδευτικός έδειξε στην κόρη του ακατάλληλες φωτογραφίες ανήλικων παιδιών από το κινητό του.

Άμεσα επενέβησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, κατασχέθηκαν το κινητό του και εντοπίστηκαν οι επίμαχες φωτογραφίες. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του στην Κορινθία, όπου κατασχέθηκαν υπολογιστής και σκληροί δίσκοι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παιδική πορνογραφία και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.