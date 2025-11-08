Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης

Πέθανε ο παιδίατρος και πρώην Διοικητής του Νοσοκομείου Ρίου Θρασύβουλος Μαυρομμάτης, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Υπήρξε ιστορικό στέλεχος της ΝΔ από το 1974, με ενεργό ρόλο στην φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και στην ΟΝΝΕΔ, όντας φοιτητής ιατρικής.

Ήταν πανεπιστημιακός παιδίατρος και είχε διατελέσει πρόεδρος της ΝΟΔΕ Αχαΐας της ΝΔ.

Παράλληλα είχε διατελέσει νομαρχιακός σύμβουλος Αχαΐας και πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, ενώ ήταν λέκτορας παιδιατρικής του Πανεπιστημίου.

Υπήρξε καθοδηγητής δεκάδων κορυφαίων στελεχών του κόμματος, ενώ έχαιρε εκτίμησης και σεβασμού του συνόλου των μελών της ΝΔ όπως και των πολιτικών αντιπάλων του.

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα.

Η ανάρτηση του Αντώνη Κουνάβη:

Μία θλιβερή είδηση μας συγκλόνισε σήμερα το πρωί.

Έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός μας πρόεδρος Θρασύβουλος Μαυρομάτης ο άνθρωπος που σε πολλούς από εμάς άναψε το πυρσό μέσα στην καρδιά μας.

Αγαπητέ μου πρόεδρε πάντα σε άκουγα με σεβασμό και λάμβανα σοβαρά υπ όψιν αυτά που με συμβούλευες.

Όλα τα παιδιά σου όπως μας αποκαλούσες θα σε θυμόμαστε με σεβασμό και αγάπη και θα συνεχίσουμε να κρατάμε αναμμένο το πυρσό μέσα στις καρδιές μας.

Καλό ταξίδι αγαπημένε μου πρόεδρε.