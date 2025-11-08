Καιρός: Σε πορτοκαλί προειδοποίηση η Δυτική Ελλάδα

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση βροχής εμφανίζεται από την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα έως την Πάτρα, τον Πύργο και την Καλαμάτα. Οι αποχρώσεις πορτοκαλί–κόκκινες αντιστοιχούν σε ποσά 80 έως 120 mm (σε ορισμένες ορεινές περιοχές πιθανώς >130 mm) με βάση τα στοιχεία αθροιστικού υετού του ECMWF».

Το επόμενο τριήμερο θα έχει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το “δυτικό υετικό μέτωπο” να κυριαρχεί. Πιο ευάλωτες περιοχές Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία. Μικρότερη επίδραση για Ανατολική Στερεά, Αιγαίο, Κρήτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μεγαλύτερη ύψη βροχής θα πέσουν σε Κέρκυρα, Ιωάννινα, Πάτρα, Πύργο και Καλαμάτα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στα social media αναφέρει πως αυτό το 3ήμερο (Από Σάββατο έως Δευτέρα), σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία και Μεσσηνία θα εκδηλωθούν πολλές βροχές. Η επίδραση της κακοκαιρίας θα είναι μικρότερο σε ανατολική Στερεά, Αιγαίο και Κρήτη.

Παράλληλα, σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, σύμφωνα με το οποίο τα δυτικά τμήματα της χώρας θα βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων. Ήδη στα νησιά του Ιονίου, όπως η Κέρκυρα και η Κεφαλονιά, έχει σημειωθεί μεγάλος όγκος βροχής, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται νέα κύματα βροχοπτώσεων, ενώ την Κυριακή προβλέπεται νέα επιδείνωση του καιρού, η οποία θα επηρεάσει σχεδόν όλη την Ελλάδα, περνώντας πρόσκαιρα και από την Αττική. Συνολικά, το επόμενο διάστημα θα είναι ιδιαίτερα βροχερό, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από τους πολίτες.

Από τα ξημερώματα του Σαββάτου (08.11.2025) η κακοκαιρία έχει αρχίσει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με τα δυτικά τμήματα να δέχονται ήδη έντονες βροχές και ισχυρές καταιγίδες.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid02h7BTx357pNB4wYzQX7L4opXX68fNkoqgK61DMe4u4bLbYi7gyNwgTjyKaDXCapDul%26id%3D760859466&show_text=true&width=500" width="500" height="489" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

1. Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

2. Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

3. Τη Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο

γ. από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Ο καιρός σήμερα 8-11-2025

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στις δυτικές Κυκλάδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και τοπικά τους 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι πιθανότηα μεμονωμένων καταιγίδων. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Από το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τις βραδινές ώρες στη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 και τοπικά 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα, στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια ηπειρωτικά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στις δυτικές Κυκλάδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα στα νότια και το βράδυ στα βορειότερα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα βόρεια στα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

O καιρός την Κυριακή 09-11-2025

Στη δυτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο, θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα βορειοανατολικά και το βράδυ στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

O καιρός τη Δευτέρα 10-11-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο, μέχρι το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Πελοπόννησο και πιθανώς από τη νύχτα στη δυτική Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς στο Ιόνιο, όπου και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή παρά μόνο στα βορειοδυτικά όπου θα σημειωθεί μικρή πτώση.

O καιρός την Τρίτη 11-11-2025

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και την κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διεύθυνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

O καιρός την Τετάρτη 12-11-2025

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.