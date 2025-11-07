Οικονομικό αδιέξοδο στις ΗΠΑ λόγω shutdown - Ουρές για δωρεάν τρόφιμα στο Λος Άντζελες

Χιλιάδες Αμερικανοί περιμένουν ώρες για δωρεάν τρόφιμα εν μέσω του μεγαλύτερου σε διάρκεια «shutdown» στην ιστορία των ΗΠΑ
Το shutdown στις ΗΠΑ, κλείνει 38 ημέρες και οι επιπτώσεις στην κοινωνία είναι εμφανείς.
Εικόνες με ουρές από κόσμο να περιμένουν να παραλάβουν φαγητό σε σημείο διανομής τροφίμων στο Λος Άντζελες, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό στην Καλιφόρνια προκαλούν ανησυχία.
Η κατάσταση στις ΗΠΑ συνεχώς επιδεινώνεται καθώς η δημοσιονομική παράλυση στη χώρα εισήλθε στην 38η ημέρα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του πιο μεγάλου σε διάρκεια shutdown στην ιστορία της χώρας, που σημειώθηκε το 2019.
Η παράλυση της αμερικανικής κυβέρνησης είναι πλέον η μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 35 ημερών που καταγράφηκε το 2019, κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.
Από την 1η Οκτωβρίου, όταν έληξε ο προηγούμενος προϋπολογισμός, το Κογκρέσο δεν έχει καταφέρει να συμφωνήσει για την άρση του αδιεξόδου, το οποίο έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς σε τεχνική ανεργία, εμποδίζει τις καταβολές επιδομάτων και αποσταθεροποιεί τον τομέα των αερομεταφορών.
Η διαφωνία μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών επικεντρώνεται στο ζήτημα των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη. Οι Δημοκρατικοί απαιτούν συμφωνία για την παράταση των επιδομάτων ασφάλισης, που καθιστούν την υγειονομική περίθαλψη προσιτή για εκατομμύρια Αμερικανούς.
Από την άλλη, οι Ρεπουμπλικανοί και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένουν ότι δεν θα δοθεί η επισιτιστική βοήθεια μέσω του προγράμματος SNAP, που εξυπηρετεί εκατομμύρια φτωχούς Αμερικανούς, εκτός αν οι Δημοκρατικοί συμφωνήσουν να τερματίσουν την παράλυση της κυβέρνησης.
