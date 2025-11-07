Οικονομικό αδιέξοδο στις ΗΠΑ λόγω shutdown - Ουρές για δωρεάν τρόφιμα στο Λος Άντζελες

Το shutdown στις ΗΠΑ, κλείνει 38 ημέρες και οι επιπτώσεις στην κοινωνία είναι εμφανείς.

Εικόνες με ουρές από κόσμο να περιμένουν να παραλάβουν φαγητό σε σημείο διανομής τροφίμων στο Λος Άντζελες, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό στην Καλιφόρνια προκαλούν ανησυχία.

Η κατάσταση στις ΗΠΑ συνεχώς επιδεινώνεται καθώς η δημοσιονομική παράλυση στη χώρα εισήλθε στην 38η ημέρα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του πιο μεγάλου σε διάρκεια shutdown στην ιστορία της χώρας, που σημειώθηκε το 2019.