ΗΠΑ: Το shutdown παραλύει υπηρεσίες, μεταφορές και οικονομία

Ραγδαίες είναι επιπτώσεις από τη Δημοσιονομική Παράλυση (Shutdown) στις ΗΠΑ καθώς θα επηρεάσει άμεσα, κάθε πτυχή της ομαλής λειτουργίας της αμερικανικής Πολιτείας.

Η διακοπή της χρηματοδότησης του ομοσπονδιακού κράτους στις ΗΠΑ θα έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της λειτουργίας των μη βασικών υπηρεσιών του κράτους, τη διακοπή κάποιων δημόσιων λειτουργιών και τη δημιουργία προβλημάτων σε πολλούς τομείς, με τις μεταφορές να πλήττονται ιδιαίτερα.

Σημειώνεται πως το προηγούμενο shutdown στις ΗΠΑ συνέβη το 2018, κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, και διήρκεσε 35 ημέρες, το μακρύτερο της σύγχρονης ιστορίας των ΗΠΑ.

Τότε, περίπου 800.000 από τους 2,1 εκατομμύρια υπαλλήλους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έμειναν χωρίς μισθό.

Πώς επηρεάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι

Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που ανήκουν σε κρίσιμους τομείς θα συνεχίσουν την εργασία τους, αλλά χωρίς αμοιβή. Αυτό αφορά κατά κύριο λόγο τους ενεργούς στρατιωτικούς, τις δυνάμεις ασφαλείας και ελέγχου των συνόρων, καθώς και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Το ίδιο ισχύει για το προσωπικό σε νοσοκομεία ή για όσους εργάζονται στη συντήρηση του ηλεκτροδοτικού δικτύου.

Οι εργαζόμενοι σε μη απαραίτητους τομείς θα τεθούν σε αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών και δεν θα πληρώνονται, μέχρις ότου εγκριθεί ένας νέος προϋπολογισμός.

Αυτό σηματοδοτεί ότι η λειτουργία ορισμένων εθνικών πάρκων και μουσείων θα σταματήσει μερικώς ή ολικώς, ότι θα απαιτείται περισσότερος χρόνος για τους ελέγχους στα αεροδρόμια, ότι θα μειωθούν οι έλεγχοι στην ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον, ενώ θα προκύψουν δυσλειτουργίες στα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας, όπως το WIC, που απευθύνεται σε γυναίκες και παιδιά χαμηλού εισοδήματος.

Περίπου 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι αναμένεται να τεθούν σε αναγκαστική άδεια, σύμφωνα με εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τρίτη (30/09).

Συνέπειες του Shutdown στην οικονομία - Απειλές για απολύσεις

Μία επιπλέον συνέπεια του shutdown είναι η καθυστέρηση στην ανακοίνωση των στατιστικών στοιχείων για την αμερικανική οικονομία, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα στις αγορές.

Άλλωστε, είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει την απειλή ότι «πολλά καλά πράγματα μπορεί να προκύψουν από το shutdown, μπορούμε να ξεφορτωθούμε πολλά πράγματα που δεν θέλουμε και θα ήταν πράγματα των Δημοκρατικών». Μάλιστα, ο διευθυντής προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βοτ, προειδοποίησε πρόσφατα ότι κάποιοι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που θα τεθούν σε αναγκαστική άδειαενδέχεται τελικά να απολυθούν.

Όπως όλα δείχνουν, η αμερικανική οικονομία θα δεχθεί σοβαρό πλήγμα: σύμφωνα με την ασφαλιστική εταιρεία NationWide, κάθε εβδομάδα παράλυσης ενδέχεται να μειώσει την ανάπτυξη κατά 0,2 ποσοστιαία μονάδα.

Άγνωστο παραμένει, προς το παρόν, το πόσο θα διαρκέσει η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, αυτό φέρεται να εξαρτάται από το πόσο θα συνεχιστεί η διαμάχη μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων, εφόσον καμία πλευρά δεν προχωρήσει σε κινήσεις συμβιβασμού.

Κλίμα πόλωσης στην Ουάσινγκτον

Το κλίμα πόλωσης και διχασμού για την ώρα μεγαλώνει, με τον Τραμπ να έχει ήδη ξεκινήσει να κατηγορεί τους Δημοκρατικούς ότι «θέλουν να κλείσουν τα πάντα, εμείς δεν το θέλουμε».

Οι Δημοκρατικοί από την άλλη μεριά, ασκούν κριτική στους Ρεπουμπλικάνους για απουσία διάθεσης διαπραγμάτευσης, ενώ ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, τόνισε ότι η στάση του κόμματός του «δεν είναι θέμα εγωισμού».

Λίγο παραπάνω από ένα έτος πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, οι οποίες θα καθορίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο τα τελευταία δύο χρόνια της θητείας Τραμπ, οι εκλογικοί υπολογισμοί είναι πιθανό να υπερισχύσουν της διάθεσης για συμβιβασμό.

Το μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ (35 ημέρες), και το πιο πρόσφατο, ήταν τον Δεκέμβριο του 2018 επί προεδρίας Τραμπ. Κατά μέσο όρο, από την πρώτη περίπτωση shutdown το 1976, η δημοσιονομική παράλυση στη χώρα διαρκεί οκτώ ημέρες.

Όπως υπογράμμισε ο Στίβεν Ίνες της εταιρείας SPI Asset Management, όσο περισσότερο διαρκέσει, τόσο πιο ευάλωτη θα καταστεί η αμερικανική οικονομία. «Οι αγορές απεχθάνονται την αβεβαιότητα ακόμα περισσότερο και από τις κακές ειδήσεις» είπε χαρακτηριστικά ο Ίνες.

Shutdown: Το χρονικό

Μεγάλο μέρος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ άρχισε επίσημα να κλείνει την Τετάρτη (01/10), καθώς το Κογκρέσο δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία χρηματοδότησης πριν λήξει η προθεσμία τα μεσάνυχτα.

Οι Ρεπουμπλικανοί πρότειναν ένα προσωρινό μέτρο για να παραμείνουν οι υπηρεσίες ανοιχτές μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, το οποίο οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να υποστηρίξουν, απαιτώντας το νομοσχέδιο να αντιμετωπίσει τις πρόσφατες περικοπές στο Medicaid που καλύπτει την Υγεία εκατομμύρια Αμερικανών και να παρατείνει τις επιδοτήσεις για την ασφάλιση υγείας στο πλαίσιο του Affordable Care Act, που λήγει στο τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων, με τη σειρά τους, απέρριψαν τις απαιτήσεις τους ως παράλογες αδύνατες και ένωσαν τις δυνάμεις τους για να μπλοκάρουν την πρόταση των Δημοκρατικών για βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Με τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους να παραμένουν αμετακίνητοι και τη Βουλή να μην αναμένεται να ψηφίσει αυτή την εβδομάδα, το Κογκρέσο προετοιμάζεται για μια παρατεταμένη αντιπαράθεση, αφήνοντας τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και τις υπηρεσίες σε αβεβαιότητα, καθώς η κάθε πλευρά κατηγορεί οργισμένα την άλλη αλλά λύση δε βρίσκεται.

Μαζί με αυτή την απότομη κλιμάκωση, ήρθαν και οι απειλές του Λευκού Οίκου για νέες μαζικές απολύσεις κυβερνητικών υπαλλήλων, παρότι μέσα στη χρονιά ήδη 300.000 άτομα έχουν απομακρυνθεί από την εργασία τους.

Σε μια εποχή μεγάλης πόλωσης στην Ουάσιγκτον, οι απειλές για κλείσιμο της κυβέρνησης έχουν γίνει χαρακτηριστικό των πρόσφατων διαμαχών για τον προϋπολογισμό στο Κογκρέσο. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές, οι ηγέτες Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών καταφέρνουν να καταλήξουν σε μια συμβιβαστική λύση την τελευταία στιγμή, προκειμένου να αποτρέψουν τη διακοπή της χρηματοδότησης. Κάτι που δε συνέβη αυτή τη φορά.