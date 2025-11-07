Νέο αμαξοστάσιο για το Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας: Πού κατασκευάζεται, τι περιλαμβάνει- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, η κατασκευή του νέου αμαξοστασίου του Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας, σε ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής, που έρχεται να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του Αστικού ΚΤΕΛ, τόσο σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των οχημάτων, όσο και σε επίπεδο διοικητικής οργάνωσης.

Η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αφορά την ανέγερση σύγχρονου κτιριακού συγκροτήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει γραφεία, βοηθητικούς χώρους, πλυντήριο, λιπαντήριο καθώς και πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο, το Αστικό ΚΤΕΛ αποκτά έναν πλήρως αυτοτελή και λειτουργικό χώρο, που θα εξασφαλίζει την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την ομαλή συντήρηση του στόλου.

Η κατασκευή του αμαξοστασίου αποτελεί αποτέλεσμα πολυετών προσπαθειών της Διοίκησης, η οποία είχε θέσει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία υποδομών που θα στηρίξουν τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης και θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας, αναμένεται να διαθέτει ένα από τα πλέον σύγχρονα αμαξοστάσια στη Δυτική Ελλάδα, ικανό να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινής μετακίνησης χιλιάδων πολιτών.