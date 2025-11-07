Όταν η επιχειρηματικότητα αποκτά ανθρώπινο πρόσωπο: Πράξη ζωής από την «Patras Broadband» με 18 απινιδωτές σε σχολικές μονάδες

Μια πράξη ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς και ευαισθησίας προς την τοπική κοινωνία πραγματοποιεί η Πατρινή τηλεπικοινωνιακή εταιρεία «Patras Broadband», αποδεικνύοντας ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να συνυπάρχει με την ανθρωπιά και τη φροντίδα για τον συνάνθρωπο.

Ο λόγος για τη δωρεά και εγκατάσταση 18 απινιδωτών σε σχολικές μονάδες του νομού Αχαΐας, καθώς και την εκπαίδευση του συνόλου των διδασκόντων στη χρήση τους, με τη συνδρομή της ομάδας «ATLS Patras- Εκπαιδευτές Α΄ Βοηθειών» και ενός ακόμα απινιδωτή στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας της ζωής μαθητών και εκπαιδευτικών, προσφέροντας τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής- ένα γεγονός που, αν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να σώσει ζωές.

«Εμείς από την πρώτη μέρα, είχαμε πάντα κατά νου το κομμάτι της επιστροφής στο κοινωνικό σύνολο. Με βάση το μέγεθος της εταιρίας κάθε χρονιά και όσο μπορούμε να ανταποδώσουμε στην κοινωνία, έχουμε προγράμματα χορηγιών προς εθελοντικές ομάδες, αθλητικά σωματεία ή όπου θεωρούμε ότι χρειάζεται όπως τα σχολεία. Έτσι, σκεφτήκαμε ένα προϊόν το οποίο θα μπορούσε να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία και κυρίως, όπως λέμε, «να πιάσει τόπο», γιατί ανεξάρτητα με το κόστος, όταν μια ζωή μπορεί να σωθεί μέσω ενός τέτοιου μηχανήματος, η ανταπόδοση στο κοινωνικό σύνολο είναι τεράστια. Είναι ένα πρόγραμμα, που προσανατολιζόμαστε να το προχωρήσουμε και του χρόνου» επισημαίνει στο thebest.gr ο ιδρυτής της Patras Broadband, Ανδρέας Ανδριανόπουλος.