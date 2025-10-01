Η επιχειρηματικότητα αλλιώς, μέσα από το success story της Patras Broadband

Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ακολουθήσετε τον δρόμο του επιχειρείν; Ποια είναι η ανταμοιβή που έχετε πάρει από αυτή την επιλογή;

Η δική μου πορεία μέχρι εδώ δεν ήταν ευθύγραμμη. Πριν φτάσω στην απόφαση να δημιουργήσω την PatrasBroadband.gr, πέρασα από 16 διαφορετικά επαγγέλματα σχετικά ή και τελείως άσχετα με αυτό που κάνω σήμερα. Αυτή η διαδρομή, ωστόσο, με εφοδίασε επαγγελματικά και προσωπικά, δίνοντάς μου καθαρή εικόνα για το πώς θέλω να πορευτώ. Το 2018 πήρα την απόφαση να ξεκινήσω την PatrasBroadband.gr, σε έναν κλάδο –τις τηλεπικοινωνίες– που με γοήτευε πάντα και όπου αισθανόμουν ότι μπορούσα να προσφέρω ουσιαστικά.

Από τότε μέχρι σήμερα, επτά χρόνια μετά, έχω τη χαρά να βρίσκομαι επικεφαλής μιας δυναμικής και δημιουργικής ομάδας, με κοινούς στόχους και σε ένα αξιόπιστο εργασιακό περιβάλλον. Κυρίως, όμως, έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 4.000 συνδρομητών, κάτι που μας δίνει καθημερινά τη δύναμη να θέτουμε νέους στόχους.

Ποιος είναι ο προσωπικός σας τρόπος αντιμετώπισης των καθημερινών εμποδίων που ορθώνονται στη δραστηριότητα της επιχείρησής σας;

Φυσικά, δυσκολίες υπάρχουν – και είναι πολλές. Στην Ελλάδα, το «οικοσύστημα» δεν είναι πάντα φιλικό προς τον ελεύθερο επαγγελματία. Κάθε μέρα νιώθουμε λίγο πολύ σαν μικροί ήρωες που παλεύουμε με αντιξοότητες. Η δική μου στάση είναι απλή: «Αφού μπήκες στον χορό, θα χορέψεις». Το μυστικό είναι η ομάδα· να μη μένεις μόνος, αλλά να μοιράζεσαι τους στόχους και τις προκλήσεις με συνεργάτες και εργαζόμενους, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον.

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στον κλάδο των online υπηρεσιών γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στο δικό σας πεδίο εξειδίκευσης;

Οι online υπηρεσίες, όσο ελκυστικές κι αν φαίνονται, κρύβουν πολλές προκλήσεις. Είναι σήμερα χίλιες φορές πιο εύκολο να ανοίξει κανείς ένα μικρό κατάστημα στη γειτονιά του παρά ένα ακόμη e-shop. Οι τηλεπικοινωνίες, ειδικά, είναι ίσως το πιο ανταγωνιστικό πεδίο, παρότι η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην Ευρώπη. Η δική μας προσέγγιση στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: ειλικρίνεια, καινοτομία, υποστήριξη. Πάνω σε αυτά χτίζουμε τη διαχρονικότητα των προϊόντων μας.

Δεν μπορούμε παρά να ολοκληρώσουμε αυτή την συνέντευξη με μια ερώτηση για το παρόν αλλά και τα μελλοντικά σχέδια της Patras Broadband. Πού σας βρίσκουμε και πούθέλετε να φτάσετε;

Σήμερα, η Patras Broadband συγκαταλέγεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των εταιρειών του είδους στα Βαλκάνια. Σε λίγους μήνες κλείνουμε επτά χρόνια παρουσίας και έχουμε ήδη παρουσία σε 10 νομούς της χώρας. Προσφέρουμε εγγυημένες ταχύτητες έως 1000 Mbps και σχεδιάζουμε νέα βήματα, με επέκταση το 2026 σε Κορινθία, Αργολίδα, Ύδρα και Άμφισσα–Ιτέα.

Παράλληλα, δεν ξεχνάμε την κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Με δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες, στηρίζοντας όσους μας έχουν ανάγκη.

Κλείνοντας, θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους όσοι μας εμπιστεύθηκαν. Η υπόσχεσή μας είναι πως θα συνεχίσουμε με αφοσίωση να παρέχουμε τις ποιοτικότερες υπηρεσίες.

_

Ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1983. Φοίτησε στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών, από το οποίο και αποφοίτησε το 2002. Ο πρόωρος θάνατος του πατέρα του τον οδήγησε, για λόγους βιοπορισμού, να μην ακολουθήσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά να ενταχθεί άμεσα στην αγορά εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας συνεργάστηκε με πλήθος εργοδοτών, αποκτώντας σημαντική εμπειρία σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, η ποτοποιία, οι πωλήσεις, η εστίαση και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας.

Σημαντικοί σταθμοί στην επαγγελματική του διαδρομή υπήρξαν:

Το πρώτο του επιχειρηματικό εγχείρημα το 2009, με την ίδρυση του β.λ.ε.πο. (Βήμα Λόγου Επικοινωνίας Πολιτισμού).

Η δραστηριοποίησή του στον πρωτογενή τομέα, με τα προϊόντα ελαιολάδου «Ελιά» και «Just Olive Oil», η οποία ανεκόπη απότομα λόγω της πανδημίας του 2020.

Από το 2018, η ίδρυση τηλεπικοινωνιακών εταιρειών με χαρακτήρα εντοποιότητας, όπως οι Ithaca Broadband, Patras Broadband, West Broadband και Olympic Telecom. Η μεγαλύτερη εξ αυτών, η Patras Broadband, αριθμεί σήμερα περισσότερους από 4.000 συνδρομητές, απασχολεί 14 εργαζομένους και διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην είσοδο της πόλης.

Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος ανέπτυξε σημαντική κοινωνική δράση. Από το 2006 αποτελεί ενεργό μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, έχοντας διατελέσει εκπαιδευτής και υποδιευθυντής επιχειρήσεων. Κορυφαίες στιγμές της προσφοράς του υπήρξαν:

Η ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα (2009).

Η συμμετοχή του στην αποστολή στην σεισμόπληκτη Αϊτή (2010).

Η εξάμηνη εθελοντική δράση του στη διάσωση χιλιάδων μεταναστών στη Μυτιλήνη (2015–2016).

Στο παρελθόν είχε ενεργό συμμετοχή στον προσκοπισμό, ενώ το 1999 έλαβε μέρος στη δημιουργία καταυλισμών για τους πληγέντες του σεισμού στην Αθήνα.

Είναι παντρεμένος με την Βασιλική Χαντζαρά, και διαμένει μόνιμα στην Πάτρα