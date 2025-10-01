Η επιχειρηματικότητα αλλιώς, μέσα από το success story της Patras Broadband

Ανδρέας Ανδριανόπουλος: Μετά από 16 διαφορετικά επαγγέλματα, στην κορυφή των τηλεπικοινωνιών στα Βαλκάνια
Μέσα σε μόλις επτά χρόνια κατάφερε να καθιερωθεί ως μια από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες στα Βαλκάνια, κατακτώντας ήδη τη δεύτερη θέση στον κλάδο, αποδεικνύοντας πως η καινοτομία μπορεί να ξεκινήσει από την Πάτρα και να επεκταθεί πολύ πιο πέρα από αυτή. Πίσω από αυτό το εντυπωσιακό εγχείρημα βρίσκεται ένας άνθρωπος που δεν φοβήθηκε να πειραματιστεί, να δοκιμάσει διαφορετικές επαγγελματικές κατευθύνσεις και να αντλήσει εμπειρίες μέσα από μια διαδρομή με περισσότερα από δεκαέξι επαγγέλματα, πριν πάρει την απόφαση να ιδρύσει τη δική του εταιρεία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών.
Ήταν το 2018, όταν ο ανήσυχος Ανδρέας Ανδριανόπουλοςδημιούργησε την Patras Broadband, ακολουθώντας το πάθος του για την τεχνολογία και τη δικτύωση, στοχεύοντας στο να προσφέρει αξιόπιστες, ποιοτικές και γρήγορες υπηρεσίες διαδικτύου, σε μια χώρα που εξακολουθεί να υπολείπεται των ευρωπαϊκών προτύπων.
Ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος μιλάει στο «Επιχειρείν αλλιώς» για το πώς αντιλαμβάνεται την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, τις προκλήσεις και τη σημασία της ομαδικότητας, αλλά και για τα μελλοντικά σχέδια της Patras Broadband.
_
Η επιχειρηματικότητα ως έννοια και ως πρακτική, είναι στην χώρα μας εν πολλοίς δαιμονοποιημένη. Στο thebest.gr αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το project «Επιχειρείν Αλλιώς» με στόχο την άρση των ταμπού και την προβολή του δημιουργικού και θετικού αποτυπώματος της επιχειρηματικότητας τόσο ατομικά όσο και στις κοινωνίες μας ως σύνολα. Ποιεςείναι οιδικές σας σκέψεις πάνωσε αυτό;
Η αλήθεια είναι πως δεν θεωρώ το επιχειρείν κάτι «δαιμονοποιημένο». Είναι όμως βέβαιο πως δεν είναι ούτε εύκολο. Γι’ αυτό και βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την πρωτοβουλία του thebest.gr να ανοίξει μια συζήτηση γύρω από το θέμα. Κατά τη γνώμη μου, ο πιο ουσιαστικός τρόπος είναι να αναδειχθούν πραγματικά παραδείγματα επιτυχίας, μέσα από casestudies, ώστε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για τα πλεονεκτήματα αλλά και τις δυσκολίες μιας σταδιοδρομίας ως ελεύθερου επαγγελματία.
Πείτε μας γιατί σήμερα ένας νέος άνθρωπος αξίζει να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, άσχετα με τον κλάδο δραστηριοποίησης του.
Η απάντηση στο ερώτημα «αξίζει ή όχι;» είναι καθαρά προσωπική. Για μένα, η αξία κρύβεται στην ικανοποίηση να βγαίνω νικητής από κάθε επιχειρηματική πρόκληση· να μαθαίνω καθημερινά μέσα από αυτές, να προσθέτω συνεχώς νέα εφόδια και να χτίζω ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις μέσα από τη συνεργασία. Ο επιχειρηματίας οφείλει πρώτα στον εαυτό του να γνωρίζει γιατί ξεκινά αυτή την πορεία. Μόνο έτσι θα μπορεί στο τέλος της διαδρομής να πει αν άξιζε το ταξίδι.
Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ακολουθήσετε τον δρόμο του επιχειρείν; Ποια είναι η ανταμοιβή που έχετε πάρει από αυτή την επιλογή;
Η δική μου πορεία μέχρι εδώ δεν ήταν ευθύγραμμη. Πριν φτάσω στην απόφαση να δημιουργήσω την PatrasBroadband.gr, πέρασα από 16 διαφορετικά επαγγέλματα σχετικά ή και τελείως άσχετα με αυτό που κάνω σήμερα. Αυτή η διαδρομή, ωστόσο, με εφοδίασε επαγγελματικά και προσωπικά, δίνοντάς μου καθαρή εικόνα για το πώς θέλω να πορευτώ. Το 2018 πήρα την απόφαση να ξεκινήσω την PatrasBroadband.gr, σε έναν κλάδο –τις τηλεπικοινωνίες– που με γοήτευε πάντα και όπου αισθανόμουν ότι μπορούσα να προσφέρω ουσιαστικά.
Από τότε μέχρι σήμερα, επτά χρόνια μετά, έχω τη χαρά να βρίσκομαι επικεφαλής μιας δυναμικής και δημιουργικής ομάδας, με κοινούς στόχους και σε ένα αξιόπιστο εργασιακό περιβάλλον. Κυρίως, όμως, έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 4.000 συνδρομητών, κάτι που μας δίνει καθημερινά τη δύναμη να θέτουμε νέους στόχους.
Ποιος είναι ο προσωπικός σας τρόπος αντιμετώπισης των καθημερινών εμποδίων που ορθώνονται στη δραστηριότητα της επιχείρησής σας;
Φυσικά, δυσκολίες υπάρχουν – και είναι πολλές. Στην Ελλάδα, το «οικοσύστημα» δεν είναι πάντα φιλικό προς τον ελεύθερο επαγγελματία. Κάθε μέρα νιώθουμε λίγο πολύ σαν μικροί ήρωες που παλεύουμε με αντιξοότητες. Η δική μου στάση είναι απλή: «Αφού μπήκες στον χορό, θα χορέψεις». Το μυστικό είναι η ομάδα· να μη μένεις μόνος, αλλά να μοιράζεσαι τους στόχους και τις προκλήσεις με συνεργάτες και εργαζόμενους, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον.
Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στον κλάδο των online υπηρεσιών γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στο δικό σας πεδίο εξειδίκευσης;
Οι online υπηρεσίες, όσο ελκυστικές κι αν φαίνονται, κρύβουν πολλές προκλήσεις. Είναι σήμερα χίλιες φορές πιο εύκολο να ανοίξει κανείς ένα μικρό κατάστημα στη γειτονιά του παρά ένα ακόμη e-shop. Οι τηλεπικοινωνίες, ειδικά, είναι ίσως το πιο ανταγωνιστικό πεδίο, παρότι η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην Ευρώπη. Η δική μας προσέγγιση στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: ειλικρίνεια, καινοτομία, υποστήριξη. Πάνω σε αυτά χτίζουμε τη διαχρονικότητα των προϊόντων μας.
Δεν μπορούμε παρά να ολοκληρώσουμε αυτή την συνέντευξη με μια ερώτηση για το παρόν αλλά και τα μελλοντικά σχέδια της Patras Broadband. Πού σας βρίσκουμε και πούθέλετε να φτάσετε;
Σήμερα, η Patras Broadband συγκαταλέγεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των εταιρειών του είδους στα Βαλκάνια. Σε λίγους μήνες κλείνουμε επτά χρόνια παρουσίας και έχουμε ήδη παρουσία σε 10 νομούς της χώρας. Προσφέρουμε εγγυημένες ταχύτητες έως 1000 Mbps και σχεδιάζουμε νέα βήματα, με επέκταση το 2026 σε Κορινθία, Αργολίδα, Ύδρα και Άμφισσα–Ιτέα.
Παράλληλα, δεν ξεχνάμε την κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Με δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες, στηρίζοντας όσους μας έχουν ανάγκη.
Κλείνοντας, θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους όσοι μας εμπιστεύθηκαν. Η υπόσχεσή μας είναι πως θα συνεχίσουμε με αφοσίωση να παρέχουμε τις ποιοτικότερες υπηρεσίες.
_
Ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1983. Φοίτησε στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών, από το οποίο και αποφοίτησε το 2002. Ο πρόωρος θάνατος του πατέρα του τον οδήγησε, για λόγους βιοπορισμού, να μην ακολουθήσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά να ενταχθεί άμεσα στην αγορά εργασίας.
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας συνεργάστηκε με πλήθος εργοδοτών, αποκτώντας σημαντική εμπειρία σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, η ποτοποιία, οι πωλήσεις, η εστίαση και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας.
Σημαντικοί σταθμοί στην επαγγελματική του διαδρομή υπήρξαν:
Το πρώτο του επιχειρηματικό εγχείρημα το 2009, με την ίδρυση του β.λ.ε.πο. (Βήμα Λόγου Επικοινωνίας Πολιτισμού).
Η δραστηριοποίησή του στον πρωτογενή τομέα, με τα προϊόντα ελαιολάδου «Ελιά» και «Just Olive Oil», η οποία ανεκόπη απότομα λόγω της πανδημίας του 2020.
Από το 2018, η ίδρυση τηλεπικοινωνιακών εταιρειών με χαρακτήρα εντοποιότητας, όπως οι Ithaca Broadband, Patras Broadband, West Broadband και Olympic Telecom. Η μεγαλύτερη εξ αυτών, η Patras Broadband, αριθμεί σήμερα περισσότερους από 4.000 συνδρομητές, απασχολεί 14 εργαζομένους και διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην είσοδο της πόλης.
Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος ανέπτυξε σημαντική κοινωνική δράση. Από το 2006 αποτελεί ενεργό μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, έχοντας διατελέσει εκπαιδευτής και υποδιευθυντής επιχειρήσεων. Κορυφαίες στιγμές της προσφοράς του υπήρξαν:
Η ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα (2009).
Η συμμετοχή του στην αποστολή στην σεισμόπληκτη Αϊτή (2010).
Η εξάμηνη εθελοντική δράση του στη διάσωση χιλιάδων μεταναστών στη Μυτιλήνη (2015–2016).
Στο παρελθόν είχε ενεργό συμμετοχή στον προσκοπισμό, ενώ το 1999 έλαβε μέρος στη δημιουργία καταυλισμών για τους πληγέντες του σεισμού στην Αθήνα.
Είναι παντρεμένος με την Βασιλική Χαντζαρά, και διαμένει μόνιμα στην Πάτρα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr