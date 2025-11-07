Πάτρα: Της έριξαν καυστικό υγρό στο αμάξι- ΦΩΤΟ

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγγέλθηκε στην Πάτρα, με ιδιοκτήτρια οχήματος να αναφέρει ότι άγνωστος έριξε καυστικό υγρό στο αυτοκίνητό της, προκαλώντας φθορές.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει η ίδια στο thebest.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Λευκωσίας, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, μπροστά από σούπερ μάρκετ: «Είχα παρκάρει το όχημα μου, μετά από μέρες που απουσίαζα από την Πάτρα, στην οδό Λευκωσίας, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, μπροστά από ένα σούπερ μάρκετ που βρίσκεται εκεί. Την επόμενη ημέρα, που πήγα να το πάρω, μπροστά στο καπό είχε μια στάμπα και από λευκό είχε γίνει κίτρινο και σε κάποια σημεία είχε φουσκώσει. Ήταν ξεκάθαρο, ότι κάποιος είχε ρίξει, καυστικό υγρό. Κάλεσα αμέσως την Άμεση Δράση, ήρθε περιπολικό, κατέγραψε το συμβάν και διαπίστωσαν και οι αστυνομικοί, ότι όντως ήταν κάποιο καυστικό υγρό. Στο σημείο που είχα παρκάρει, απ’ επάνω δεν υπάρχει πολυκατοικία, ώστε να υποθέσουμε ότι έγινε κατά λάθος. Είναι μια στοχευμένη κίνηση και φαίνεται από τον τρόπο που έχει πέσει στη μέση του καπό, γιατί δεν είναι πιτσιλιές. Την Πέμπτη προχώρησα σε μήνυση κατά αγνώστου και τώρα θα δούμε τις κάμερες του σούπερ μάρκετ, που έχουν οπτική στο σημείο που είχα παρκάρει και περιμένω να με καλέσει η αστυνομία για τυχόν αναγνώριση».

Η καταγγέλουσα υποστηρίζει ότι το περιστατικό δεν μπορεί να αποδοθεί σε τυχαίο γεγονός, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει πολυκατοικία ή μπαλκόνι απ’ όπου θα μπορούσε να πέσει κατά λάθος κάποια ουσία.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί από την Αστυνομία, ενώ η παθούσα έχει υποβάλει μήνυση κατά αγνώστου. Παράλληλα, οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σούπερ μάρκετ, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη.