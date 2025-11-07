Βέροια: Αιματηρό επεισόδιο με ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε μετά από ληστεία, το βράδυ της Πέμπτης (6/11), στο φράγμα του Αλιάκμονα, κοντά στη Βέροια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsima.gr, όλα έγιναν όταν ένας 21χρονος και μια 20χρονη που επέβαιναν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, αντιλήφθηκαν ένα άλλο όχημα το οποίο οδηγούσε ο 45χρονος να σταθμεύει κοντά τους.

Στη συνέχεια, ο 45χρονος άνοιξε πυρ και πυροβόλησε με το κυνηγετικό όπλο στον αέρα αλλά και προς το αυτοκίνητο που επέβαιναν τα νεαρά άτομα και κατάφερε να τους αποσπάσει τα κινητά τους τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των οκτώ ευρώ.

Το περιστατικό δεν σταμάτησε εκεί καθώς ο 21χρονος φαίνεται ότι βγήκε στη συνέχεια από το αυτοκίνητο και πάλεψε με τον 45χρονο για να του πάρει την καραμπίνα. Υπό συνθήκες που ερευνώνται από την ΕΛ.ΑΣ, ο 45χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα από πυροβολισμό.

Η νεαρή γυναίκα που ήταν παρούσα στο συμβάν κάλεσε έντρομη την αστυνομία ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 45χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας.

Ο τραυματίας νοσηλεύεται φρουρούμενος ενώ ο 21χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας