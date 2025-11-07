Back to Top
Σοκ στη Λάρισα: ΙΧ παρέσυρε 3χρονο παιδί- Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα

Ένα παιδί τριών ετών παρασύρθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (7/11) από ΙΧ αυτοκίνητο στην συνοικία της Νέας Σμύρνης, στη Λάρισα.

Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με το παιδί να τραυματίζεται και να μεταφέρεται με ιδιωτικό αυτοκίνητο από τον πατέρα του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περιστατικά παράσυρσης παιδιών έχουν αυξηθεί ανησυχητικά τους τελευταίους μήνες σε διάφορες περιοχές της χώρας, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στις Αρχές. Η Τροχαία απευθύνει εκκλήσεις για αυξημένη προσοχή στους οδηγούς, ιδιαίτερα σε κατοικημένες περιοχές και κοντά σε σχολεία, παιδικές χαρές και χώρους συνάθροισης παιδιών.

