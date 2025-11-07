Σε καταυλισμούς Ρομά και στην Αχαΐα μπαίνει η ΕΛ.ΑΣ., με 16 αστυνομικούς- Από αύριο το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο

Αστυνομικοί σε καταυλισμούς Ρομά -ανακοινώθηκε και επίσημα- ότι το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο θα εφαρμοστεί και στην Αχαΐα (Δυτική Αχαΐα, Αιγιάλεια) με 16 αστυνομικούς, όπως έχει γράψει το thebest.gr, αλλά και σε Ηλεία (Δήμος Πηνειού, Δήμος Ήλιδας και Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης), Μεσολόγγι, στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης που παρουσίασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Η ενίσχυση, Αχαΐα, αφορά, κυρίως τη Δυτική Αχαΐα, όπου η πλειονότητα των νέων αστυνομικών θα στελεχώσουν τις ομάδες ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ, με αποστολή την εντατικοποίηση των περιπολιών, την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση παραβατικών φαινομένων. Εκτός του σχεδίου, μένει ο καταυλισμός του Ριγανόκαμπου στην Πάτρα, γεγόνος που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και όπως έχει δηλώσει στο thebest.gr o Δημήτρης Δημητρόπουλος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτιστικών Συλλόγων του Ανατολικού Διαμερίσματος "αδιανόητη η εξαίρεση, ο χώρος θεωρείται άβατο".

Συνολικά, στη Δυτική Ελλάδα, το το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει 37 αστυνομικούς.

Όπως έγινε γνωστό, σήμερα, το σχέδιο τίθεται σε ισχύ από το Σάββατο και προβλέπει τη μόνιμη και 24ωρη παρουσία αστυνομικών εντός των καταυλισμών, με στόχο την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών, τον εντοπισμό παράνομων όπλων και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση όλων των περιοχών όπου διαμένουν κοινότητες Ρομά, τη σύσταση ειδικών ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης, καθώς και προληπτικούς ελέγχους σε πρόσωπα και κατοικίες. Οι ομάδες αυτές, σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, υπάγονται επιχειρησιακά στη νέα υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ., που αποκαλείται «ελληνικό FBI», ενώ στην Αττική θα λειτουργούν υπό την απευθείας εποπτεία της συγκεκριμένης δομής.

Το σχέδιο καλύπτει 25 περιοχές σε όλη τη χώρα, με 152 σημεία δράσης και 473 αστυνομικούς που θα αναπτυχθούν σταδιακά από το Σάββατο, ενώ ειδικά στην Αττική οι επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, προβλέπεται η πρόσληψη 50 διαμεσολαβητών, οι οποίοι θα λειτουργούν ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των αρχών και των τοπικών κοινοτήτων, ώστε –όπως τόνισε ο υπουργός– «η επιχείρηση να μην έχει αποκλειστικά αστυνομικό χαρακτήρα, αλλά να συμβάλει στην ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή και την ειρήνη μέσα στους οικισμούς».