Ξεκινά αύριο η παρουσία αστυνομικών σε καταυλισμούς Ρομά- Οι περιοχές

Την έναρξη από αύριο, Σάββατο, του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου για τους καταυλισμούς Ρομά σε όλη την Ελλάδα ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως είπε από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Κρήτη, το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των περιοχών που ζουν Ρομά και τη συγκρότηση ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης.

To σχέδιο θα περιλαμβάνει

- 24ωρη παρουσία εντός των οικισμών

- Προληπτικούς έλεγχους σε πρόσωπα και οικίες

- Ελέγχους για παράνομη οπλοκατοχή

- Διαρκή ενημέρωση των κατοίκων

Δείτε τις περιοχές που θα εφαρμοστεί το νέο σχέδιο της ΕΛΑΣ για τους Ρομά

«Η ισονομία, αλλά και η πρόληψη, με σκοπό την προστασία και τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης ισχύουν για όλους, είτε ζουν στην Κρήτη είτε στην Αθήνα. Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας ή ανοχής σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας. Νησίδες όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και όπου οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι. Στρατηγική μας είναι πάντα η πρόληψη, σε συνεργασία με όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που επιζητούν μια ήσυχη και ασφαλή ζωή» τόνισε ο κ. Υπουργός παρουσιάζοντας το σχέδιο αστυνόμευσης στους οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας. .

Η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης ξεκινά από την περιφέρεια αύριο, Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 και από τις 15 Νοεμβρίου στους οικισμούς της Αττικής.

Ο κ. Υπουργός ανέπτυξε το σχέδιο που θα εφαρμοστεί σε 25 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, με 152 σημεία, όπου έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας, ενώ σημείωσε πως στην εφαρμογή του θα συμμετέχουν 473 αστυνομικοί, οι οποίοι θα αποτελούν τις Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης. Μάλιστα, μίλησε για την αποστολή των Ομάδων, σημειώνοντας πως: «Στόχος μας είναι να προλάβουμε και να ελέγξουμε την παραβατικότητα χωρίς να ανεχόμαστε «ειδικές ζώνες» που βρίσκονται πέραν του νόμου. Αλλά και χωρίς να στιγματίζουμε ευαίσθητους και ευάλωτους πληθυσμούς. Εξ’ ου και επιλέξαμε οι Ομάδες αυτές να συναποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, αλλά και να πλαισιωθούν από «διαμεσολαβητές» που βρίσκονται κοντά στις κοινότητες των Ρομά και θα είναι οι σύνδεσμοι της Αστυνομίας με όλους εκείνους τους Ρομά -και είναι η πλειοψηφία- που επιθυμούν ασφάλεια και ευημερία στις κοινότητές τους».