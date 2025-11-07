Αστυνομικός με περιουσία «χρυσάφι»: 602.000 ευρώ στις τράπεζες και κατηγορίες για ναρκωτικά

Με ετήσιες αποδοχές που δεν ξεπερνούσαν τις 17.000 ευρώ, ο 38χρονος αστυνομικός που συνελήφθη για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών φέρεται να διατηρούσε τραπεζικές καταθέσεις ύψους 602.000 ευρώ, ενώ ζούσε ζωή μεγαλοεπιχειρηματία, με πολυτελείς αγορές και τρόπο ζωής που θα ζήλευαν άτομα με πολύ υψηλότερα εισοδήματα.

Πριν από λίγες ημέρες, οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσαν δύο κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών, ανάμεσα στους συλληφθέντες των οποίων ήταν και ο συγκεκριμένος αστυνομικός, υπαρχιφύλακας του Τμήματος Νέας Ιωνίας.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, ο 38χρονος φέρεται να παρείχε «υπηρεσίες προστασίας» στον αρχηγό της μίας εγκληματικής οργάνωσης, ενώ παράλληλα αναλάμβανε να διευρύνει το πελατολόγιό της. Σύστηνε νέους πελάτες στον αρχηγό και στα μέλη του κυκλώματος, ενώ και ο ίδιος φέρεται να αγόραζε συστηματικά ποσότητες κοκαΐνης, τις οποίες μεταπωλούσε για οικονομικό όφελος.

Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση στους ερευνητές ήταν οι καταθέσεις του στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της 9ης Οκτωβρίου 2025, ξεπερνούσαν το ποσό των 602.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο διαβιβαστικό των αστυνομικών Αρχών ο 38χρονος υπαρχιφύλακας τα προηγούμενα χρόνια είχε προχωρήσει σε αγορές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. «Επιπροσθέτως, προέκυψε πως εντός των φορολογικών ετών 2023 και 2024, προέβη σε αγορές με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ύψους 161.177,40 ευρώ και 127.912,26 ευρώ αντίστοιχα, τη στιγμή που το σύνολο των μισθοδοσιών του ανερχόταν στα 15.917,93 ευρώ και 17.670,44 ευρώ, αντίστοιχα».

Μια ανώνυμη καταγγελία ήταν αυτή που έφερε την εξάρθρωση του κυκλώματος στο οποίο δραστηριοποιούταν και ο υπαρχιφύλακας ενώ τα μέλη της οργάνωσης, τα οποία διακινούσαν κυρίως κοκαΐνη, προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτά, τοποθετούσαν ναρκωτικές ουσίες σε κρυψώνες όπως κάτω από σέλες δικύκλων των πελατών τους, μέσα σε μπαγκαζιέρες, ρεζερβουάρ αυτοκινήτων ή σε έτερες κρύπτες αυτού, σε τουαλέτες καφετέριας, καθώς και σε γραμματοκιβώτια οικιών και κάδους απορριμμάτων, όπως είχαν πρώτα συνεννοηθεί με τον εκάστοτε πελάτη για να τα παραλάβει.

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις και κυρίως για πελάτες εκτός του Νομού Αττικής, η οργάνωση χρησιμοποιούσε υπηρεσίες ταχυδρομικών πακέτων- δεμάτων με εταιρείες ταχυμεταφορών για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Οι «κωδικοί» που χρησιμοποιούσαν

Τα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών, για τη συνεννόησή τους σχετικά με τις αγοραπωλησίες, τα χρησιμοποιούσαν πλήθος κωδικών εκφράσεων και αναγραμματισμών, ώστε να μην είναι ευχερής η κατανόηση του περιεχομένου των επικοινωνιών τους.

Ενδεικτικά: «Κουτσό», «σομί» (μισή δόση), «σκωτσέζικα», «κλειδιά», «καφές», «σαπούνι» (ναρκωτικές ουσίες), «πέντε μηδέν» (χρηματικό ποσό), «σαλάτα», «φου», «γκρέκο» (ακατέργαστη κάνναβη), «λάκτα» (κατεργασμένη κάνναβη), «παίξιμο», «φρεσκάρισμα» (προμήθεια ουσιών), «καλαμάκι μπόλιβαρ», «παϊδάκι», «σούπα», «πλακάκι», «τιμολόγιο», «γλυκό», «κανταΐφι», «γαλακτομπούρεκο» (κοκαΐνη), «βραστό», «πορσελάνη», «μαγειρίτσα», «κοτρόνι», «ψημένο», «φρεσκοψημένο» (κοκαΐνη σε μορφή “crack”), «γράμμα», «τετραγωνικά» (γραμμάριο), «πάτημα», «πυροβολισμός» (χρήση ναρκωτικής ουσίας), και «ζάνι» (δισκίο φαρμακευτικού σκευάσματος “Xanax”).