Το ελληνικό FBI αναλαμβάνει τον έλεγχο από σήμερα σε καταυλισμούς Ρομά- Το νέο σχέδιο 24ωρης αστυνόμευσης

Και στην Αχαΐα
Υπό τον έλεγχο των ελληνικών αρχών βρίσκονται από σήμερα (08.11.2025) 152 σημεία σε όλη τη χώρα. Το νέο σχέδιο για τον περιορισμό της εγκληματικότητας στους καταυλισμούς Ρομά προβλέπει 24ωρη αστυνόμευση και παρουσία 473 αστυνομικών που θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους.
Το συγκεκριμένο σχέδιο είχε ανακοινωθεί εδώ και αρκετό καιρό από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ώστε να «σπάσει» πλέον το άβατο στους καταυλισμούς των Ρομά. Το ελληνικό FBI, με έμπειρους αστυνομικούς, θα αναλάβει συγκεκριμένα 25 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, όπου παρατηρούνται και τα μεγαλύτερα προβλήματα.
Στο σχέδιο περιλαμβάνει χαρτογράφηση των περιοχών που ζουν Ρομά και συγκρότηση ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης.
Θα υπάρχει 24ωρη παρουσία αστυνομικών μέσα στους οικισμούς, προληπτικοί έλεγχοι σε πρόσωπα και σπίτια, έλεγχοι για παράνομη οπλοκατοχή και διαρκή ενημέρωση των κατοίκων.
Η αστυνόμευση του ελληνικού FBI σε καταυλισμούς Ρομά της Αττικής θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.
Ταυτόχρονα θα προσβληθούν 50 διαμεσολαβητές που θα αποτελέσουν τη γέφυρα διαλόγου με όλες τις ομάδες και τους οικισμούς ώστε η επιχείρηση να μην είναι μόνο αστυνομική αλλά να συμβάλει στην ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη.
