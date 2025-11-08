Βορίζια: Σε εξέλιξη ταυτόχρονες έρευνες- 100 αστυνομικοί στην Κρήτη

Διευκρίνισε, δε, ότι η βασική δικογραφία τόσο για την έκρηξη σε κατοικία όσο και για τη φονική συμπλοκή, βρίσκεται στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, αλλά όπως είπε, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων.

Η κα Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι δύο παράλληλες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η πρώτη αφορά στην τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού που προηγήθηκε της τραγωδίας και η δεύτερη στο να βρεθούν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συμπλοκή.

Κληθείσα να απαντήσει στην κριτική για καθυστερημένη αντίδραση της Αστυνομίας και αποτυχία της να λάβει μέτρα πριν το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, τόνισε ότι «υπήρξε άμεση ανταπόκριση. Οκτώ αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα στην περιοχή και περιπολούσαν όλο το βράδυ. Αυτό όμως δεν πτόησε τους εμπλεκόμενους που προχώρησαν στη φονική συμπλοκή ».

Όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, μιλώντας στην ΕΡΤ, «άλλοι 100 θα ενισχύσουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα».

Η Κωνσταντία Δημογλίδου γνωστοποίησε ότι ήδη 50 αστυνομικοί έχουν μεταβεί στο νησί για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις κατά της παράνομης οπλοκατοχής, των ζωοκλοπών και άλλων ποινικών αδικημάτων.

Η κυβέρνηση προχωρά σε οργανωμένη δράση για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής στην Κρήτη, στο πλαίσιο των μέτρων που ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή (7/11), ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Κατάσχεση πάνω από 2.000 όπλων σε μια διετία

Ενδεικτικό του τι συμβαίνει σε διάφορες περιοχές της Κρήτης είναι ότι την τελευταία διετία έχουν κατασχεθεί πάνω από 2.000 πυροβόλα όπλα, ενώ μόνο το τελευταίο δεκάμηνο πραγματοποιήθηκαν δεκάδες αστυνομικές επιχειρήσεις.

Όπως αποκάλυψε η Κωνσταντία Δημογλίδου, ελέγχονται τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, ακόμη και σε υποθέσεις επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχολιάζοντας πληροφορίες που θέλουν να κυκλοφορούν από 600.000 έως 1 εκατομμύριο όπλα στην Κρήτη, ανέφερε ότι «πρόκειται για ανεπιβεβαίωτους αριθμούς», επισημαίνοντας ωστόσο πως η αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής στο νησί παραμένει ένα «δύσκολο και διαρκές στοίχημα».

Οι επτά άξονες των μέτρων που ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης

Σε επτά άξονες κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε την Παρασκευή από την Κρήτη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθάρισε ότι «μπαίνει τέλος στις μπαλωθιές» κι ότι στην Κρήτη «θα πάψουν να κάνουν κουμάντο οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες».

«Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώνουν αυτό τον υπέροχο τόπο, τον ιστορικό τόπο η παραβατικότητα, η οπλοκατοχή και η βία. Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό. Μετά τις ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήρθαν και οι δολοφόνοι να τρομοκρατήσουν τους απλούς πολίτες που θέλουν να ζήσουν ήρεμα και ειρηνικά», ανέφερε χαρακτηριστικά και έκανε λόγο και για απαίτηση του ίδιου του πρωθυπουργού, να μπει ένα τέλος σε ένα διαχρονικό πρόβλημα.

Η κυβέρνηση θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή αλλαγές στη νομοθεσία που θα κινούνται σε επτά άξονες.

-Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή, ή μεταφορά πυροβόλου όπλου, με πολύ συγκεκριμένο προσδιορισμό του είδους του πυροβόλου όπλου.

-Κακουργηματική ποινή για υποτροπή του δράστη, δηλαδή κάθειρξη έως 10 ετών σε περίπτωση που έχει ξαναδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα του ν. 2168/93 (περί όπλων) εντός δεκαετίας. Η ποινή εκτίεται (δεν θα μετατρέπεται και δεν θα έχει αναστέλλουσα δύναμη η έφεση).

-Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων: π.χ. υποτροπή σε περίπτωση πλημμελήματος, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, παράνομης βίας, εκβίασης (η ποινή εκτίεται).

-Επιβολή περιοριστικών όρων από Εισαγγελικό Λειτουργό σε περίπτωση κινδύνου ζωής, όταν υπάρχει φιλονικία μεταξύ προσώπων ή ομάδων (με βάση οικογένεια, φυλή, χρώμα, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, θρησκεία) όπως π.χ. απαγόρευση επικοινωνίας, προσέγγιση χώρων κατοικίας, παράδοση οπλισμού, εμφάνιση στο Α.Τ. κ.ά.

-Αναθεώρηση του πλαισίου και επανεξέταση έκδοσης αδειών σκοποβολής.

-Ειδική διάταξη για απαλλαγή (δηλαδή για μη επιβολή ποινής) όποιου παραδίδει τον οπλισμό του εκουσίως στην αστυνομία, εν όψει αυστηρών ελέγχων.

-Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τις μπαλωθιές, προβλέπεται διεύρυνση των δημόσιων χώρων όπου η οπλοκατοχή και η οπλοφορία αποτελεί κακούργημα, ώστε να συμπεριληφθούν και οι κοινωνικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, όπως οι εμποροπανήγυρεις και οι γαμήλιες εκδηλώσεις.

Μόνιμη παρουσία του FBI στην Κρήτη

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης γνωστοποίησε ότι ενισχύεται η αστυνομική παρουσία στην Κρήτη καθώς θα αναβαθμιστεί σε Υποδιεύθυνση το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος - του ελληνικού FBI, όπως είπε - το οποίο θα στελεχωθεί με επιπλέον προσωπικό και θα ενισχυθεί οικονομικά για να έχει πλήρη επιχειρησιακή και αποτελεσματική λειτουργία.

«Δεν θα φοβηθούμε κανέναν»

Ο υπουργός σχολίασε και τα όσα έγιναν στα Βορίζια, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας μιας βεντέτας δύο οικογενειών που κρατά χρόνια. Είπε χαρακτηριστικά ότι η Αστυνομία έχει κάνει μέχρι τώρα πολύ καλά τη δουλειά της και ότι θα διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, ενώ συμπλήρωσε ότι «εμείς δεν πρόκειται να φοβηθούμε κανένα και πρωτίστως αυτούς που νομίζουν ότι θα επιβάλουν το δικό τους δίκιο σε βάρος των υπολοίπων... Είναι κρίμα για ένα τόσο φωτεινό τόπο με τόσο προκομένους ανθρώπους να υπάρχουν αυτές οι μαύρες κηλίδες που δημιουργούν τόσα προβλήματα κατά καιρούς».

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη που τάχθηκε υπέρ της οπλοκατοχής μιλώντας στο Open, ξεκαθάρισε ότι δεν συμμερίζεται τέτοιες απόψεις.