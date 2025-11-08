SkyNews: Ο Λαβρόφ σε δυσμένεια, ο Πούτιν φαινόταν αδύναμος- Οι συνέπειες της ακύρωσης της συνάντησης με τον Τραμπ

Η απουσία του Σεργκέι Λαβρόφ από την πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας έχει προκαλέσει διάφορα σχόλια, καθώς κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνεδρίασης ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε την εκπόνηση μιας έκθεσης σχετικά με την προετοιμασία για πιθανές πυρηνικές δοκιμές.

Το SkyNews επισημαίνει πως η απουσία του Λαβρόφ, του έμπειρου υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, ήταν απρόσμενη, δεδομένου ότι είναι το μοναδικό μόνιμο μέλος του Συμβουλίου που δεν συμμετείχε σε μια τόσο σημαντική σύσκεψη υπό την προεδρία του Πούτιν.

Σύμφωνα με την ρωσική οικονομική εφημερίδα Kommersant, η απουσία του ήταν προγραμματισμένη.

Μάλιστα, το Κρεμλίνο έσπευσε να διαψεύσει ότι ο κορυφαίος διπλωμάτης έχει παραγκωνιστεί, ωστόσο όλα δείχνουν ότι ο Λαβρόφ έχει χάσει την εύνοια της Μόσχας.

Οι φήμες για ρήξη έχουν αυξηθεί αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη τον περασμένο μήνα, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Λαβρόφ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η αδιάλλακτη στάση του Λαβρόφ ήταν αυτή που ώθησε τον Λευκό Οίκο να βάλει στον πάγο τη σύνοδο κορυφής.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα εκείνη την εποχή υπήρχε η πεποίθηση ότι ο Λαβρόφ είχε χάσει την μπάλα ή είχε παρεκκλίνει από τη γραμμή του Κρεμλίνου.

Ο Πούτιν εξάλλου εμφανιζόταν πρόθυμος να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ, όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για άλλα ζητήματα, όπως ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό, ίσως, ήταν ότι έκανε τον Ρώσο πρόεδρο να φαίνεται αδύναμος, ανίκανος να ελέγξει τον υπουργό Εξωτερικών του. Και ο Πούτιν δεν είναι άνθρωπος που του αρέσει να τον υπονομεύουν.

Ο 75χρονος Λαβρόφ είναι το πρόσωπο της ρωσικής διπλωματίας για περισσότερες από δύο δεκαετίες και ουσιαστικά το δεξί χέρι του Πούτιν για το μεγαλύτερο μέρος της διακυβέρνησης του ηγέτη του Κρεμλίνου.

Γνωστός για το τραχύ ύφος του και τις καυστικές του επιθέσεις, ο Λαβρόφ υπήρξε επίσης ένας θερμός υποστηρικτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στη σύνοδο κορυφής Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα, έφτασε φορώντας ένα φούτερ με τα αρχικά ΕΣΣΔ. Ένα προφανές μήνυμα ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να ανήκει στη Μόσχα.