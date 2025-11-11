Έρευνα για παλαιοημερολογίτη ρασοφόρο YouTuber – Εμπλοκή σε υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών

Η υπόθεση με πρωταγωνιστή τον παλαιοημερολογίτη ιερέα που συνελήφθη ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, αποκαλύπτει ένα δίκτυο παράνομης δράσης που συνδύαζε τη διακίνηση ναρκωτικών με τη μεταφορά μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Ο 40χρονος ρασοφόρος και YouTuber βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, που είχε δύο ξεχωριστούς επιχειρησιακούς βραχίονες και πολυσχιδή δράση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκληματικής Οργάνωσης και Εμπορίας Ανθρώπων, ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος μαζί με τους συγκατηγορούμενούς του Α.Θ., Α.Δ., Δ.Μ. και Ν.Λ., συμμετείχε ενεργά στον πρώτο βραχίονα της οργάνωσης, ο οποίος είχε ως αντικείμενο τη διακίνηση μεταναστών και τη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Οι αρχές εκτιμούν ότι, αξιοποιώντας την ιδιότητά τους ως ιερείς και το κύρος που αυτή προσέφερε, τα μέλη του κυκλώματος μετέφεραν παράτυπους μετανάστες από τη βόρεια Ελλάδα προς το εσωτερικό, παρέχοντάς τους «εκκλησιαστική κάλυψη».

Η οργάνωση λειτουργούσε με σαφή ιεραρχία, υπό την καθοδήγηση της Α.Γ., ενώ ο ρασοφόρος είχε αναλάβει ρόλο συνδέσμου και μεταφορέα, οργανώνοντας τις διαδρομές και εξασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά των αλλοδαπών. Ενδεικτικά, στη δικογραφία περιγράφεται περιστατικό του Σεπτεμβρίου του 2025, όταν μέλος της ομάδας συνελήφθη να μεταφέρει έξι παράνομους μετανάστες σε όχημα, κατόπιν εντολής της Α.Γ. και για λογαριασμό του συνόλου της οργάνωσης.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι οι μετακινήσεις γίνονταν με προπομπούς, χρήση ειδικών συσκευών παρεμβολής σήματος και επικοινωνία μέσω κινητών τηλεφώνων που ήταν δηλωμένα σε τρίτα πρόσωπα. Στην ίδια υπόθεση, ο 40χρονος παλαιοημερολογίτης που συνελήφθη στη Ρόδο φέρεται να είχε ενεργό ρόλο και στη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν ότι ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης αποθηκεύονταν και διακινούνταν μέσα από τον ίδιο τον ναό της οδού Λιοσίων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν τον χώρο της εκκλησίας ως «καβάτζα» για να φυλάσσουν τις ουσίες προτού διοχετευτούν σε χρήστες και μικροδιακινητές. Οι ιερείς, μεταξύ των οποίων και ο 40χρονος, εκμεταλλεύονταν τη θέση τους για να κινούνται χωρίς υποψίες, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Η επιχείρηση της αστυνομίας που οδήγησε στην εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2025, ταυτόχρονα σε Αθήνα και Ρόδο. Εκεί, στο Φαληράκι, συνελήφθη συνεργός του κυκλώματος την ώρα που επιχειρούσε να παραλάβει δύο κιλά κοκαΐνης, τα οποία φέρονται να προορίζονταν για περαιτέρω διακίνηση στο νησί.

Όπως αποκάλυψε πρώτη η «Δημοκρατική της Ρόδου», η αστυνομική επιχείρηση είχε οργανωθεί ύστερα από πολύμηνη παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και φυσική επιτήρηση των μελών της ομάδας. Από τις έρευνες προέκυψε ότι το κύκλωμα διέθετε δύο παράλληλες δομές. Μια που δραστηριοποιούνταν στην πρωτεύουσα, με κέντρο τον ναό στη Λιοσίων, και μία δεύτερη που είχε έδρα την ευρύτερη περιοχή του Ρεγκινίου Φθιώτιδας, όπου βρέθηκε φυτεία κάνναβης.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο ομάδων γινόταν μέσω του Ν.Λ., ο οποίος λειτουργούσε ως ενδιάμεσος, εξασφαλίζοντας την τροφοδοσία και τη μεταφορά ναρκωτικών στην Αθήνα. Στην κατοχή του ρασοφόρου με την παρουσία σε καλτ εκπομπές των αρχών της δεκαετίας του 2000, κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο με κάρτα SIM, το οποίο, σύμφωνα με τα εργαστηριακά ευρήματα, χρησιμοποιούνταν για επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος. Η αστυνομία εντόπισε επίσης χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και πλήθος συσκευασιών, τεκμήρια που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η δικογραφία περιγράφει μια καλά οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα, με επαγγελματική υποδομή και μεθοδολογία, που εξασφάλιζε την αδιάλειπτη λειτουργία της οργάνωσης και παράνομα κέρδη, τα οποία εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 105.000 ευρώ.

πηγη protothema