55χρονος από την Αμφιλοχία αποκλεισμένος μόνος του επί 7 μέρες στα ορεινά των Τρικάλων

Την περασμένη Τρίτη(4/11) σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση στην είσοδο του χωριού Γλύστρα -που διοικητικά ανήκει στο Δήμο Πύλης Τρικάλων - σε ένα σημείο όπου υπάρχει ένας ανενεργός υδροηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ. Οι πέτρες και τα βράχια έχουν κλείσει τον μοναδικό δρόμο που συνδέει το χωριό με το οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα ο κ. Νίκος Κουτσοκώστας εδώ και επτά ημέρες να είναι εγκλωβισμένος στο ερημωμένο χωριό.

Εγκλωβισμένος σε ένα ορεινό χωριό, σε υψόμετρο 960 μέτρων, που βρίσκεται μεταξύ Τρικάλων και Άρτας είναι ένας 55χρονος εξαιτίας μιας μεγάλης κατολίσθησης που σημειώθηκε με αποτέλεσμα να κλείσει ο μοναδικός δρόμος που υπάρχει και να μην μπορεί να φύγει από αυτό.

«Έχει γίνει κατολίσθηση στο σημείο που είχε κατασκευαστεί το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του φράγματος Μεσοχώρας και έκλεισε ο δρόμος. Είμαι επτά ημέρες εδώ εγκλωβισμένος και πάω για όγδοη ημέρα. Πλέον έχω χάσει την υπομονή μου και είμαι απελπισμένος» είπε στο protothema.gr ο κ. Κουτσοκώστας.

Ο 55χρονος περιμένει με ανυπομονησία την πολυπόθητη βοήθεια των αρμοδίων αρχών ενώ την περασμένη Παρασκευή επισκέφτηκαν το σημείο της κατολίσθησης αντιδήμαρχοι του Δήμου Πύλης αλλά και η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων.

«Ακόμα δεν έχουν βάλει χειριστή να ανοίξουν τον δρόμο γιατί φοβούνται ότι θα πέσουν και άλλα βράχια. Εγώ πηγαίνω κάθε μέρα στο σημείο και δείχνει ότι πατάει κάτω πλέον (σ.σ. το κομμάτι του βράχου) και δεν φαίνεται επικίνδυνο. Τους είπα να φέρουν μεγάλη τσάπα να ανοίξουν τον δρόμο για να περάσω και μου λένε ότι φοβούνται ότι θα πέσει και θα σκοτωθεί ο χειριστής του μηχανήματος» τόνισε ο εγκλωβισμένος που κάθε μέρα επισκέπτεται το σημείο της κατολίσθησης. Ακόμα και αν αποφάσιζε όπως λέει να φύγει πεζός θα πρέπει να καταρριχηθεί με σχοινιά από αρκετά μεγάλο ύψος και να αφήσει στο χωριό το αυτοκίνητο του και όλα του τα υπάρχοντα.

Ο κ. Κουτσοκώστας που διαμένει μόνιμα στην Αμφιλοχία , επισκέπτεται το χωριό Γλύστρα τους θερινούς μήνες και όπως λέει, «συνήθως φεύγω αργά το φθινόπωρο». Μάλιστα όπως ανέφερε στο ήταν έτοιμος να φύγει αλλά τον πρόλαβε η κατολίσθηση που έκλεισε τον δρόμο ενώ ένας δεύτερος δρόμος που υπήρχε βόρεια της κοινότητας «είναι κλειστός εδώ και χρόνια και είναι επίσης απροσπέλαστος».

Ανέφερε ότι κατάφερε να παραλάβει προμήθειες που του έστειλε η αδερφή του μέσω του κλιμακίου που έκανε την αυτοψία την περασμένη Παρασκευή αλλά «και αυτές θα τελειώσουν έως την Τετάρτη». «Είμαι αγχωμένος, μένω σε ένα έρημο χωριό και η οικογένεια μου ανησυχεί» περιέγραψε ο 55χρονος που φοβάται να κυκλοφορήσει καθώς μπορεί να συναντηθεί με λύκους ή και αρκούδες.

«Δεν ξέρουμε τι θα γίνει - Εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα»

Στο πλευρό του εγκλωβισμένου βρίσκεται η διοίκηση του Δήμου Πύλης και όπως ανέφερε στο protothema.gr ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Χατζής «μιλάω μαζί του τακτικότατα» ενώ ο Δήμος είχε αποφασίσει να τον βοθήσει να φύγει από τον δεύτερο δρόμο που όμως είναι κλειστός εδώ και χρόνια.

«Είχαμε αποφασίσει να καθαρίσουμε τον δρόμο, για να περάσει μέσα από το ποτάμι αλλά χτες με τη βροχή κατέβασε πολύ νερό το ποτάμι και δεν μπορούμε τώρα ούτε από εκείνο το σημείο να τον βοηθήσουμε» είπε ο αντιδήμαρχος Πύλης προσθέτοντας: «Θα δούμε τι θα γίνει. Ή να πέσει λίγο το νερό στο ποτάμι ή με κάποιο γερανοφόρο, να δούμε. Δεν ξέρουμε αυτή την στιγμή τι θα κάνουμε, εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα για να τον βοηθήσουμε».