Μητέρα Μάριου: «Η Παναγία θα σου κάνει το δώρο μιας νέας ζωής»

Στην Εντατική του μεταμοσχευτικού κέντρου στο Τορίνο όπου νοσηλεύεται γιορτάζει το όνομά του ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο.

Η μητέρα του Εύη Βέρρη, του εύχεται χρόνια πολλά με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media. Εγώ θα είμαι εκεί δίπλα σου για να μην νιώθεις μόνος και εσύ θα γεμίζεις με ομορφιά την δική μου μοναξιά», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανάρτησή της: «Μαριάκο μου χρόνια πολλά ,περίμενες με ανυπομονησία την γιορτή σου όπως κάθε χρόνο.Ειμσι σίγουρη ότι η Παναγία θα σου κάνει το τέλειο δώρο μιας νέας ζωής.

Φέτος θα την γιορτάσουμε στην εντατική όμως σε αυτό το δωμάτιο παίρνεις τόση φροντίδα και ζεστασιά.Επίσης εδώ ξέρεις οι γιατροί και όλο το προσωπικό σε έχουν υιοθετήσει όπως λενε.

Εγώ θα είμαι εκεί δίπλα σου για να μην νιώθεις μόνος και εσύ θα γεμίζεις με ομορφιά την δική μου μοναξιά.

Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας για την αγάπη σας .

Και η δική μου "Άλλη εγώ " αυτή που βγαίνει πάντα στα δύσκολα μου λέει όλα αυτά τα χρόνια:

Η νέα σου ζωή σε κάνει απλή, γήινη, γυμνή από προσποιήσεις.

Γελάς πιο αληθινά, αγαπάς πιο βαθιά, συγκινείσαι πιο εύκολα.

Και κάπου εκεί, αρχίζεις να καταλαβαίνεις:

Δεν είναι τι έφυγε. Είναι τι έμεινε μέσα σου. Δεν είναι όλα όπως πριν. Αλλά μπορεί να είναι όμορφα αλλιώς.

Σε ευχαριστώ Μάριε που ήρθες στην ζωή μου και την γεμίζεις με την ζωντάνια σου ,την αθωότητά σου ,την δύναμή σου και την αγάπη σου!!!»