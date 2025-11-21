To πριν και το μετά του Αρχαίου Ωδείου- Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση μέσα από φωτογραφίες

Το ανακαινισμένο Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας είναι πλέον έτοιμο να υποδεχθεί πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανακτώντας την αίγλη και τη λειτουργικότητα που το καθιέρωσαν ως ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης.

Μετά την ολοκλήρωση των εκτεταμένων έργων αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και την εγκατάσταση νέου λειτουργικού και αισθητικού φωτισμού, το Ωδείο άνοιξε ξανά τις πύλες του στο κοινό.

Ήδη από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας, πολλοί Πατρινοί αλλά και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο πλήρως αναστηλωμένο Ωδείο, να γνωρίσουν από κοντά τα νέα σημεία θέασης και να διαπιστώσουν το εύρος και την ποιότητα των παρεμβάσεων. Ο χώρος είναι ανοιχτός στο κοινό καθημερινά, εκτός Τρίτης, από τις 8:30 έως τις 15:30, χωρίς κόστος εισόδου.

Το thebest.gr παρουσιάζει σήμερα το «πριν» και το «μετά» του εμβληματικού μνημείου, καταγράφοντας την εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Ωδείου και τη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται