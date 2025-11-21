Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

To πριν και το μετά του Αρχαίου Ωδείου- Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση μέσα από φωτογραφίες

Κωνσταντίνα Ανδριοπούλου
[email protected]

Όλες οι αλλαγές μετά την αποκατάσταση και συντήρηση του εμβληματικού μνημείου που παραδόθηκε στους Πατρινούς- Πώς ήταν, πώς έγινε

Το ανακαινισμένο Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας είναι πλέον έτοιμο να υποδεχθεί πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανακτώντας την αίγλη και τη λειτουργικότητα που το καθιέρωσαν ως ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης.

Μετά την ολοκλήρωση των εκτεταμένων έργων αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και την εγκατάσταση νέου λειτουργικού και αισθητικού φωτισμού, το Ωδείο άνοιξε ξανά τις πύλες του στο κοινό.

Ήδη από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας, πολλοί Πατρινοί αλλά και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο πλήρως αναστηλωμένο Ωδείο, να γνωρίσουν από κοντά τα νέα σημεία θέασης και να διαπιστώσουν το εύρος και την ποιότητα των παρεμβάσεων. Ο χώρος είναι ανοιχτός στο κοινό καθημερινά, εκτός Τρίτης, από τις 8:30 έως τις 15:30, χωρίς κόστος εισόδου.

Το thebest.gr παρουσιάζει σήμερα το «πριν» και το «μετά» του εμβληματικού μνημείου, καταγράφοντας την εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Ωδείου και τη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται

Ο περιβάλλων χώρος

Πριν

Πριν

Μετά

Μετά

Το προσκήνιο

Πριν

Πριν

Μετά

Μετά

Το σκηνικό οικοδόμημα

Πριν και μετά

Πριν και μετά

Ο νότιος περιβάλλων χώρος

Πριν

Πριν

Μετά

Μετά

Αναπαράσταση της αρχικής του μορφής (Μ. Μαγνήσαλη)

Το Ρωμαϊκό Ωδείο πριν την αναστύλωση το 1960

Παράθυρα του νότιου τοίχου της σκηνής

Πριν και μετά

Πριν και μετά

Το δυτικό βομιτόριο

Πριν και μετά

Πριν και μετά

Οι τέσσερις σειρές εδωλίων

Πριν

Πριν

Μετά

Μετά

Ανατολική κλίμακα της σκηνής, μαρμάρινες βαθμίδες, πριν και μετά τη συμπλήρωση

Το κατώφλι της ανατολικής θύρας της σκηνής

Το κατώφλι της ανατολικής θύρας της σκηνής

Πριν

Πριν

Μετά

Μετά

Το δυτικό παρασκήνιο

Μετά την αποκάλυψή του

Μετά την αποκάλυψή του

Μετά την αναστήλωση του 1960

Μετά την αναστήλωση του 1960

Σήμερα

Σήμερα

Η σκηνή

Πριν

Πριν

Μετά

Μετά

Το ανατολικό παρασκήνιο

Πριν

Πριν

Μετά

Μετά

Το δυτικό παρασκήνιο

Πριν

Πριν

Μετά

Μετά

Η ανατολική διαδρομή επισκεπτών

Πριν

Πριν

Μετά

Μετά

Η δυτική διαδρομή επισκεπτών

Πριν

Πριν

Μετά

Μετά

* Από την έκδοση "Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών- Αποκατάσταση και συντήρηση" των Αναστασία Κουμούση και Άρτεμις Μανιάκη

* Από την έκδοση "Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών - Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, φωτισμός ανάδειξης και λειτουργικός" της Αναστασίας Κουμούση

* Φωτογραφίες: Αρχείο ΕΦΑ Αχαϊας, Α. Κουμούση, Α. Κωτσάκη

* Αεροφωτογραφίες: Γ. Κυριακόπουλος, Κ. Πατουλιά

Ειδήσεις