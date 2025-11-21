To πριν και το μετά του Αρχαίου Ωδείου- Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση μέσα από φωτογραφίες

Όλες οι αλλαγές μετά την αποκατάσταση και συντήρηση του εμβληματικού μνημείου που παραδόθηκε στους Πατρινούς- Πώς ήταν, πώς έγινε
Το ανακαινισμένο Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας είναι πλέον έτοιμο να υποδεχθεί πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανακτώντας την αίγλη και τη λειτουργικότητα που το καθιέρωσαν ως ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης.
Μετά την ολοκλήρωση των εκτεταμένων έργων αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και την εγκατάσταση νέου λειτουργικού και αισθητικού φωτισμού, το Ωδείο άνοιξε ξανά τις πύλες του στο κοινό.
Ήδη από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας, πολλοί Πατρινοί αλλά και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο πλήρως αναστηλωμένο Ωδείο, να γνωρίσουν από κοντά τα νέα σημεία θέασης και να διαπιστώσουν το εύρος και την ποιότητα των παρεμβάσεων. Ο χώρος είναι ανοιχτός στο κοινό καθημερινά, εκτός Τρίτης, από τις 8:30 έως τις 15:30, χωρίς κόστος εισόδου.
Το thebest.gr παρουσιάζει σήμερα το «πριν» και το «μετά» του εμβληματικού μνημείου, καταγράφοντας την εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Ωδείου και τη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται
Ο περιβάλλων χώρος
Πριν
Μετά
Το προσκήνιο
Πριν
Μετά
Το σκηνικό οικοδόμημα
Πριν και μετά
Ο νότιος περιβάλλων χώρος
Πριν
Μετά
Αναπαράσταση της αρχικής του μορφής (Μ. Μαγνήσαλη)
Το Ρωμαϊκό Ωδείο πριν την αναστύλωση το 1960
Παράθυρα του νότιου τοίχου της σκηνής
Πριν και μετά
Το δυτικό βομιτόριο
Πριν και μετά
Οι τέσσερις σειρές εδωλίων
Πριν
Μετά
Ανατολική κλίμακα της σκηνής, μαρμάρινες βαθμίδες, πριν και μετά τη συμπλήρωση
Το κατώφλι της ανατολικής θύρας της σκηνής
Πριν
Μετά
Το δυτικό παρασκήνιο
Μετά την αποκάλυψή του
Μετά την αναστήλωση του 1960
Σήμερα
Η σκηνή
Πριν
Μετά
Το ανατολικό παρασκήνιο
Πριν
Μετά
Το δυτικό παρασκήνιο
Πριν
Μετά
Η ανατολική διαδρομή επισκεπτών
Πριν
Μετά
Η δυτική διαδρομή επισκεπτών
Πριν
Μετά
* Από την έκδοση "Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών- Αποκατάσταση και συντήρηση" των Αναστασία Κουμούση και Άρτεμις Μανιάκη
* Από την έκδοση "Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών - Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, φωτισμός ανάδειξης και λειτουργικός" της Αναστασίας Κουμούση
* Φωτογραφίες: Αρχείο ΕΦΑ Αχαϊας, Α. Κουμούση, Α. Κωτσάκη
* Αεροφωτογραφίες: Γ. Κυριακόπουλος, Κ. Πατουλιά
