Φωτήλας για βανδαλισμούς στο σιντριβάνι: «Η πόλη έχει Δήμαρχο», λέει στο thebest

«Δεν είναι δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού η φύλαξη. Η πόλη έχει Δήμαρχο, έχει και αστυνομία που πρέπει να κάνει τη δουλειά. Με κάποιο τρόπο ο Δήμαρχος, πρέπει να φροντίσει να προστατεύονται τα μνημεία της πόλης. Το Υπουργείο, ούτως ή άλλως κάνει στα σιντριβάνια, τη δουλειά που έπρεπε να κάνει ο Δήμος» απαντά ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, στο thebest.gr, με αφορμή ερώτηση για τους πρόσφατους βανδαλισμούς στην περίφραξη του έργου συντήρησης του σιντριβανιού στην πλατεία Γεωργίου, εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και υλοποιούνται από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων.

Yπενθυμίζεται ότι περιστατικά βανδαλισμού καταγράφηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην Πλατεία Γεωργίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο της Πάτρας. Τα υπό ανάπλαση σιντριβάνια, στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης, έγιναν για ακόμη μία φορά στόχος αγνώστων. Οι δράστες απομάκρυναν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα που είχαν τοποθετηθεί γύρω από το εργοτάξιο τόσο για την ασφάλεια των διερχομένων όσο και για την συνέχιση των εργασιών.

Αφού κατέστρεψαν μέρος της περίφραξης, κινήθηκαν ανενόχλητοι στον χώρο και προχώρησαν σε γκράφιτι πάνω στα υπό συντήρηση σημεία του σιντριβανιού, προκαλώντας φθορές. Οι βανδαλισμοί δεν περιορίστηκαν εκεί, καθώς στο στόχαστρο βρέθηκε και το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων», το ιστορικό στολίδι της πόλης, το οποίο επίσης «μαρκαρίστηκε» με σπρέι.

Την προηγούμενη εβδομάδα η Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε αυτοψία στα σιντριβάνια της πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την κατάσταση διατήρησης των μνημείων αλλά και την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης. Η Υπουργός Πολιτισμού, συνοδευόμενη από τον πατρινό Υφυπουργό Ιάσονα Φωτήλα, ενημερώθηκε αναλυτικά από τα στελέχη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων για την πορεία του έργου, που αφορά τόσο τα ιστορικά σιντριβάνια όσο και τους χαρακτηριστικούς φανοστάτες της πλατείας.