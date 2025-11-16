Πάτρα: Η αυτοψία της Λίνας Μενδώνη στα σιντριβάνια της πλατείας Γεωργίου

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε αυτοψία στα σιντριβάνια της πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα, εστιάζοντας στην κατάσταση διατήρησης των μνημείων και στην πρόοδο των διαδικασιών για την αποκατάστασή τους.
Η Υπουργός Πολιτισμού και ο πατρινός Υφυπουργός Ιάσονας Φωτήλας βρέθηκαν στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, όπου ενημερώθηκαν για την πορεία των έργων συντήρησης των ιστορικών σιντριβανιών και των φανοστατών της.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr