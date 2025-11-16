Back to Top
Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Η αυτοψία της Λίνας Μενδώνη στα σιντριβάνια της πλατείας Γεωργίου

Η Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε αυτοψία στα σιντριβάνια της πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα, εστιάζοντας στην κατάσταση διατήρησης των μνημείων και στην πρόοδο των διαδικασιών για την αποκατάστασή τους.

 Η Υπουργός Πολιτισμού και ο πατρινός Υφυπουργός Ιάσονας Φωτήλας βρέθηκαν στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, όπου ενημερώθηκαν για την πορεία των έργων συντήρησης των ιστορικών σιντριβανιών και των φανοστατών της.

Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σιντριβάνι Λίνα Μενδώνη Ιάσονας Φωτήλας

