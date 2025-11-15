Πάτρα- Νέα πυρά Φωτήλα κατά Πελετίδη με φόντο το σιντριβάνι: "Εμάς εδώ θα μας θάψουνε. Τον δήμαρχο δεν ξέρω πού"

Με φόντο το σιντριβάνι στο επάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου και λίγο πριν τα εγκαίνια του Ρωμαϊκού Ωδείου ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας εξαπέλυσε νέα πυρά κατά του δημάρχου Κώστα Πελετίδη.

Συγκεκριμένα σε δηλώσεις του ανέφερε ότι " η συγκεκριμένη δημοτική αρχή δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για το πολιτιστικό μνημείο που αποτελούν τα σιντριβάνια της πλατείας Γεωργίου, όπως δεν ενδιαφέρεται καθόλου και για το Δημοτικό Θέατρο. Όπως δεν ενδιαφέρεται για το οτιδήποτε θεωρεί αστικό. Εμάς μας ενδιαφέρουν. Αυτή είναι η ιστορία μας, εμείς γεννηθήκαμε εδώ, σε αντίθεση με τον δήμαρχό μας, και θα πεθάνουμε εδώ και θα μας θάψουν εδώ, για τον δήμαρχο δεν ξέρω.

Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Η υδραυλική εγκατάσταση των σιντριβανιών δεν ανήκει το υπουργείο Πολιτισμού. Όταν εμείς τελειώσουμε τις εργασίες θα πρέπει να τα είναι έτοιμη και αυτή και ακόμα δεν υπάρχει μελέτη ούτε για το νέρο ούτε για τον φωτισμό τους".