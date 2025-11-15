Πάτρα: Black Friday με διευρυμένο Σαββατιάτικο ωράριο και τρεις ανοιχτές Κυριακές έως το τέλος του έτους

Η Πάτρα ετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα ενισχυμένη εμπορική κίνηση στο πλαίσιο της φετινής Black Friday, καθώς ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών ανακοίνωσε διευρυμένο ωράριο το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, παραμονή της εορτής του Πολιούχου Αγίου Ανδρέου.

Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 10:00 έως τις 19:00, σε μια πρακτική που θυμίζει τις γνωστές «λευκές νύχτες» της αγοράς.

Η Black Friday φέτος πέφτει στις 28 Νοεμβρίου, με τα καταστήματα της πόλης να προετοιμάζονται για αυξημένη κίνηση και σημαντικές προσφορές.

Παρότι η σχετική υπουργική απόφαση επιτρέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων την Κυριακή μετά την Black Friday, στην Πάτρα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, λόγω της τοπικής αργίας για τον Άγιο Ανδρέα.

Ο Σύλλογος τονίζει ότι η απόφαση σέβεται την παράδοση και τον εορταστικό χαρακτήρα της ημέρας, ενώ η διεύρυνση του ωραρίου το Σάββατο στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών που αναζητούν τις «μαύρες» προσφορές.

Κάλεσμα προς τους επαγγελματίες

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας καλεί τους εμπόρους της Πάτρας να τηρήσουν το διευρυμένο ωράριο του Σαββάτου 29/11, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της αγοράς, αλλά και στον σεβασμό της τοπικής αργίας της 30ής Νοεμβρίου.

Τρεις ανοιχτές Κυριακές μέχρι το τέλος του 2025

Το φετινό πρόγραμμα λειτουργίας της αγοράς προβλέπει συνολικά τέσσερις Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα έως το τέλος του έτους, στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και των χειμερινών εκπτώσεων.

Συγκεκριμένα, τα καταστήματα στην Πάτρα θα λειτουργήσουν τις εξής ημερομηνίες:

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025