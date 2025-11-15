Ειρήνη Μουρτζούκου: Αρχές Δεκεμβρίου η νέα κατάθεση για το θάνατο του Παναγιωτάκη

Η πολύκροτη υπόθεση της Αμαλιάδας εισέρχεται στο τελικό της στάδιο, με την Ειρήνη Μουρτζούκου –η οποία βρίσκεται ήδη προφυλακισμένη για τον θάνατο τεσσάρων παιδιών– να καλείται τώρα να δώσει ανωμοτί εξηγήσεις και για τη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η εισαγγελέας Αμαλιάδας ολοκλήρωσε την έρευνα και θεωρεί πλέον την κατηγορούμενη τη μοναδική ύποπτη και για την πέμπτη κατά σειρά υπόθεση παιδοκτονίας.

Ο δικηγόρος της Μουρτζούκου ζήτησε και έλαβε προθεσμία έως τις αρχές Δεκεμβρίου, προκειμένου να προετοιμάσει το υπόμνημα της πελάτισσάς του, έχοντας ήδη στη διάθεσή του το σύνολο της δικογραφίας. Στη συνέχεια, η υπόθεση θα περάσει στα χέρια του ανακριτή, ο οποίος θα λάβει την απολογία της με βάση το ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο που διαμορφώνεται εις βάρος της.

Κατέρρευσαν οι καταγγελίες της Μουρτζούκου

Όπως προκύπτει από τον δεύτερο κύκλο ερευνών που διενήργησε η Ασφάλεια μετά τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης, δεν εντοπίστηκε καμία εμπλοκή της μητέρας του παιδιού, ούτε οποιουδήποτε τρίτου προσώπου. Τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και οι έλεγχοι τηλεφωνικών συσκευών δεν επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς της.

Η γιαγιά του Παναγιωτάκη, Φωτεινή, μιλώντας στο Φως στο Τουνελ, δήλωσε πως περίμενε το αποτέλεσμα των ερευνών:

«Ήταν βέβαιο ότι δεν θα έβρισκαν τίποτα για την Πόπη. Η Ειρήνη κάθε τόσο έλεγε για κάποιον άλλο… Με πήρε και από τη φυλακή, ήθελε να με πείσει ότι εμπλέκονται κι άλλα άτομα. Ήθελε πάντα να πάρει μαζί της την Πόπη».

Τι λέει η μητέρα της Ειρήνης

Στην εκπομπή μίλησε και η μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία περιέγραψε την αστάθεια της κόρης της:

«Τα γυρίζει συνέχεια. Μια λέει ότι τα έκανε, μετά λέει πως δεν τα έκανε. Με παρακαλεί να πάω, αλλά δεν μπορώ… Ένα παιδί στο χώμα, ένα παιδί στη φυλακή».

Η ίδια θεωρεί αναμενόμενη την προσπάθεια της κόρης της να εμπλέξει την Πόπη Παυλή:

«Το έλεγε ότι ήθελε να πάρει κάποιον μαζί της. Έχει εμμονή. Ζει σαν να μη συμβαίνει τίποτα…».

Παράλληλα εξέφρασε απορίες για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της υπόθεσης Παναγιωτάκη και επανέλαβε ότι, κατά την άποψή της, τα λάθη των αρχικών ιατροδικαστικών εκθέσεων άνοιξαν τον δρόμο για τις τραγικές εξελίξεις.