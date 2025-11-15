Μια νέα εποχή για το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας - Η Λίνα Μενδώνη εγκαινιάζει τον ανακαινισμένο χώρο- ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας ανοίγει και πάλι τις πύλες του στο κοινό, μετά την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και της εγκατάστασης νέου λειτουργικού φωτισμού που αναδεικνύει το εμβληματικό μνημείο.

Τα εγκαίνια πραγματοποιούνται αυτή την ώρα, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Την εκδήλωση διοργανώνουν το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».

Το Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών είναι ένα επιβλητικό μνημείο του 2ου αιώνα μ.Χ. που δεσπόζει στο ιστορικό κέντρο της πόλης και από τη δεκαετία του ’60 είχε αποκτήσει τη μορφή αναστηλωμένου ερειπίου. Με την ολοκλήρωση των εργασιών απέκτησε με πιστότητα μέρος της αρχικής του μεγαλοπρέπειας, θα αποδοθεί στους επισκέπτες ως ένας αρχαιολογικός χώρος προσβάσιμος στο σύνολό του και παράλληλα ως χώρος σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Τα έργα υλοποιήθηκαν με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ «Δυτική Ελλάδα’» 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2021-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 1.410.000 € και διάρκεια 2022 – 2025.

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες πλήρους αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος, συντήρησης των ψηφιδωτών δαπέδων, διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου και εγκατάστασης φωτισμού ανάδειξης και λειτουργικού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ο αρχαιολογικός χώρος από την Κυριακή 16/11/2025 θα είναι επισκέψιμος, εκτός Τρίτης, με ωράριο λειτουργίας 8:30-15:30.