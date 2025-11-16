Viral: Νεοϋορκέζος φαρσέρ που τρομάζει περαστικούς δέχθηκε κλοτσιά από «θύμα» του

Το βίντεο δείχνει τον φαρσέρ, γνωστό μόνο ως «Coneman», να επιχειρεί την καθιερωμένη του φάρσα — πετάγεται μέσα από έναν κώνο κυκλοφορίας για να τρομάξει ανυποψίαστους περαστικούς. Αυτή τη φορά, όμως, ο στόχος του αποδείχθηκε... λάθος επιλογή.

Ένας φαρσέρ στους δρόμους της Νέας Υόρκης , γνωστός για τα βίντεο όπου πετάγεται μέσα από έναν πορτοκαλί κώνο κυκλοφορίας για να τρομάξει περαστικούς, έγινε αυτή τη φορά ο ίδιος «θύμα» της φάρσας του, όταν δέχθηκε δυνατή κλοτσιά από άνδρα που αντέδρασε αιφνιδιαστικά. Το βίντεο έγινε viral συγκεντρώνοντας πάνω από ένα εκατομμύριο likes στο Instagram.

Ο «Coneman» είχε κρυφτεί στο εσωτερικό ενός τροποποιημένου πορτοκαλί κώνου και περίμενε την επόμενη «λεία» του σε δρόμο του Μανχάταν. Όταν ένας ψηλός, γυμνασμένος άνδρας πέρασε από μπροστά του, εκείνος πετάχτηκε ξαφνικά φωνάζοντας. Ο περαστικός, αιφνιδιασμένος και ενοχλημένος, στράφηκε προς την κάμερα και είπε: «Τι στο καλό; Τι κάνετε εκεί;».

Όταν ο φαρσέρ προσπάθησε να επαναλάβει το κόλπο του σε άλλον περαστικό, ο ίδιος άνδρας επέστρεψε και τον αιφνιδίασε, καταφέροντάς του ένα δυνατό χτύπημα με το πόδι, το οποίο τον έριξε στο οδόστρωμα. Το βίντεο κόβεται τη στιγμή που ο «Coneman» σηκώνεται και τρέχει πίσω από τον άνδρα.

Η σκηνή προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να επικροτούν την «δικαιοσύνη του δρόμου». «Το χτύπημα ήταν απολύτως δικαιολογημένο — δεν παίζουν όλοι με τέτοια αστεία», έγραψε ένας χρήστης σε σχόλιο που συγκέντρωσε πάνω από 100.000 likes.

Ο «Coneman» έχει γίνει γνωστός από τα βίντεό του όπου τρομάζει ηλικιωμένες γυναίκες έξω από μικρά καταστήματα στο Μπρούκλιν, τουρίστες στην Times Square και επιβάτες που κατευθύνονται στις δουλειές τους στο κέντρο. Οι αντιδράσεις ποικίλλουν — από ουρλιαχτά και πανικό μέχρι γέλια ή εκνευρισμό. Μετά το περιστατικό της επίθεσης που δέχθηκε ο «Coneman» ανέβασε νέο βίντεο με διάφορες φάρσες του που όλες στο τέλος τους έχουν την κλοτσιά που δέχθηκε και φαίνεται πως ακόμα δεν την έχει ξεχάσει.