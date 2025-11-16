Πάτρα: Κορυφώνονται οι επετειακές εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο - Όλος ο προγραμματισμός

Ξεκίνησαν από το βράδυ του Σαββάτου και στην Πάτρα, οι εκδηλώσεις για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Φοιτητές είχαν συγκεντρωθεί παραδοσιακά στο πρώην Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οδό Κορίνθου, με αποτέλεσμα ο δρόμος να κλείσει για αρκετή ώρα.

Στο χώρο του παραρτήματος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων στην οποία θα μιλησει μεταξύ άλλων ο Πάνος Ρούτσι.

Την ίδια ώρα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε το επίσημο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025, τιμώντας την ιστορική επέτειο.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Περιφέρειας

11:00 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων (Ηρώων Πολυτεχνείου & Δημοκρατίας, Τερψιθέα).

13:30 μ.μ. Ομιλίες στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με φροντίδα των Διευθυντών.

Παράλληλα, σε όλα τα σχολεία της Πάτρας θα πραγματοποιηθούν επίκαιρες ομιλίες και εκδηλώσεις, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας τους.

Συγκέντρωση στις 17.30 από φορείς και το Εργατικό Κέντρο

Για το απόγευμα της Δευτέρας έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και φορείς της πόλης, στις 17:30, στη συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη και Μαιζώνος.

Οι δράσεις για την επέτειο αναμένεται να κορυφωθούν στη διάρκεια της ημέρας, με συστάσεις προς τους οδηγούς για προσοχή στις μετακινήσεις λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.





