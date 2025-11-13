Πάτρα: Συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου για το Πολυτεχνείο

Συγκέντρωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου πραγματοποιεί στις 17 Νοεμβρίου το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Η συγκέντρωση ορίστηκε για τις 17.30 στην Κολοκοτρώνη και Μαιζώνος.

Σε ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου αναφέρεται:

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11/11 με επιτυχία η σύσκεψη του Ε.Κ. Πάτρας στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από διάφορους φορείς, συνδικάτα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητικά συμβούλια, συνταξιουχικές οργανώσεις και εκπρόσωποι του Δήμου.

Συζητήθηκαν τα συμπεράσματα από τις 2 μεγάλες απεργιακές μάχες ενάντια στο τερατούργημα της κυβέρνησης για τη 13ώρη σκλαβιά και μπήκε στο προσκήνιο η οργάνωση της πάλης σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς, για να μείνει στα χαρτιά και αυτό το νομοσχέδιο.

Είναι απαράβατος κανόνας πως για να κερδίσουμε εμείς θα πρέπει να χάσει το κεφάλαιο συνολικά!

Στόχος το επόμενο διάστημα είναι να δυναμώσει το μέτωπο ενάντια στην κυβέρνηση αλλά και στο σύνολο των δυνάμεων στο συνδικαλιστικό κίνημα, που έχουν βάλει πλάτη στο τσάκισμα των δικαιωμάτων μας για να δίνουν απλόχερη στήριξη στους επιχειρηματικούς ομίλους. Να δυναμώσει η οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειάς, η οργάνωση στα ταξικά σωματεία.

Το αντιιμπεριαλιστικό μήνυμα του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου, 52 χρόνια μετά είναι πιο ισχυρό από ποτέ!

Στη σκιά της πολεμικής εμπλοκής της Ελλάδας, που βαθαίνει, μέσα από τα σχέδια των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ, για να καταστεί η Ελλάδα "ενεργειακός κόμβος" για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και των βιομηχάνων καθώς και των επικίνδυνων εξελίξεων σε όλο τον κόσμο, δυναμώνει το ενδεχόμενο κάθε ώρα και στιγμή να ξεσπάσει μια γενικευμένη σύγκρουση πάνω στην καύσιμη ύλη των ανταγωνισμών, που συσσωρεύει η αντιπαράθεση ΗΠΑ - Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως «επιτυχία» της εξωτερικής πολιτικής και της «ενεργειακής διπλωματίας» την παρέλαση από τη χώρα μας τεράστιων ενεργειακών ομίλων, που αναζητούν νέα και μεγαλύτερα κέρδη. Τίποτα απ' αυτά δεν προμηνύει κάτι καλό για τον λαό! Το ακριβώς αντίθετο. Δείχνουν ότι η χώρα μας μπαίνει όλο και πιο βαθιά στη δίνη ανταγωνισμών, που μεγαλώνουν, για να διασφαλίσει τα συμφέροντα της αστικής τάξης, σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων και αναγκών. Αυτή είναι η πλευρά της Ιστορίας, που διαλέγουν η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, και όπως και σε προηγούμενες ιστορικές καμπές οδηγεί και τώρα σε μεγάλες περιπέτειες και καταστροφές για τον λαό.

Εμείς όμως δε συναινούμε στην επικίνδυνη πολιτική τους. Τα πολεμοκάπηλα σχέδιά τους δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση και λαϊκή νομιμοποίηση. Δυναμώνουμε την πάλη ενάντια στη στροφή στην πολεμική οικονομία της ΕΕ, την τεράστια χρηματοδότηση των πολεμικών δαπανών, που περικόπτονται από την Παιδεία, την Υγεία, τους μισθούς και δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας. Δεν ανεχόμαστε η επιστήμη, η έρευνα και η τεχνολογία να αξιοποιούνται για τους πολέμους τους και απαιτούμε να σταματήσει κάθε συνεργασία ελληνικού κράτους με τους ιμπεριαλιστές δολοφόνους. Τιμούμε το Πολυτεχνείο δυναμώνοντας την αλληλεγγύη μας στους λαούς όλου του κόσμου, που αγωνίζονται και ιδιαίτερα τον λαό της Παλαιστίνης που βιώνει τη γενοκτονία από το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ.

Εμπνεόμαστε από τους αγώνες του λαού μας και στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στους νεκρούς, τους φυλακισμένους και βασανισμένους, όλους όσους συνέβαλαν στην αντιδικτατορική πάλη. Τιμάμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου όχι με λόγια, αλλά με αγώνα. Συνεχίζουμε στον δρόμο της αντίστασης, της συλλογικής διεκδίκησης και της αλληλεγγύης.

Αγωνιζόμαστε για:

· Μισθούς και δικαιώματα που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας.

Δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία για όλους.

· Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Eκ μέρους του Ε.Κ.Πάτρας τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη, ημέρα της επετείου στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στο πρώην Παράρτημα του Πανεπιστημίου και στην παλιά Ασφάλεια.

Όλοι και όλες στη συγκέντρωση του Ε.Κ.Πάτρας Κολοκοτρώνη και Μαιζώνος Δευτέρα 17 Νοέμβρη στις 17:30.