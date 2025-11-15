Ο Πάνος Ρούτσι αύριο στην Πάτρα για εκδήλωση μνήμης ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου

Στην Πάτρα αναμένεται να βρεθεί την Κυριακή 16/11, στις 6 το απόγευμα, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, συμμετέχοντας ως ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνουν φοιτητικοί σύλλογοι στο Παράρτημα.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Από το Πολυτεχνείο μέχρι σήμερα – αγώνας για να αναπνεύσουμε ελεύθερα», εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και επικεντρώνεται στη σύνδεση των δημοκρατικών, κοινωνικών και πολιτικών αγώνων του χθες με τις διεκδικήσεις του σήμερα.

Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνονται επίσης οι ομιλίες του Κωνσταντίνου Βογιατζή, αγωνιστή του Πολυτεχνείου στην Πάτρα, καθώς και του Παντελή Κυπριανού, καθηγητή του τμήματος ΤΕΕΑΠΗ. Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από τους Φοιτητικούς Συλλόγους.

Την πρωτοβουλία διοργανώνουν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι:

Μηχανικών Η/Υ

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Χημικών Μηχανικών

ΤΕΕΑΠΗ

Αρχιτεκτονικής