Σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη συνέλαβαν τους 4 δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα - Βρέθηκαν 5 όπλα

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τέσσερα άτομα που συνελήφθησαν για τη δολοφονία του 42χρονου γνωστού ως bodybuilder σε σαλέ στην Αράχωβα. Δύο με ποινικό μητρώο και δύο που δεν έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές.

Και οι τέσσερις είναι Έλληνες, ο εξ αυτών με καταγωγή από χώρα της Σοβιετικής Ένωσης. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη ενώ έχουν βρεθεί πέντε όπλα.

Οι συλληφθέντες ανακρίνονται από τους αστυνομικούς του Ελληνικού FBI (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος).

Οι έρευνες συνεχίζονται σε σπίτια και στην Αττική.

Μια σειρά από βίντεο που είχε καταγράψει το αυτοκίνητο των δραστών φαίνεται ότι οδήγησαν στα ίχνη των συλληφθέντων. Πάντως, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του ηθικού αυτουργού της δολοφονίας, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι οι τέσσερις συλληφθέντες ήταν εκτελεστικά όργανα.

Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικοί εκτιμούσαν πως στη δολοφονία εμπλέκονταν τουλάχιστον δύο άτομα. Δύο ως εκτελεστές και ακόμα δύο ως ομάδα υποστήριξης.

Ο Γιάννης Λάλας είχε πρωταγωνιστήσει σε πολλά συμβάντα με κορυφαίο την αλλαγή «στρατοπέδου» και την συμπόρευση του με την ομάδα του Έντικ που κρύβεται στο Ντουμπάι.

Μάλιστα, κομβικό σημείο στην πορεία του στην Greek Mafia ήταν η σύλληψη του μαζί με τον αδερφό του τον Απρίλιο του 2023 και κατηγορήθηκε ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του αστυνομικού συντάκτη Γιώργου Καραϊβάζ. Τελικά τον περασμένο Ιούλιο αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών.

Η εκτέλεση στο σαλέ της Αράχωβας

Όλα έγιναν λίγα λεπτά μετά τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, όταν ο 42χρονος κατέβηκε στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου τον περίμεναν, και με καλάσνικοφ τον εκτέλεσαν. Ο 42χρονος φορούσε μόνο ένα σορτσάκι και προσπάθησε να ξεφύγει από τους δολοφόνους του. Όμως δεν τα κατάφερε.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο και χάθηκαν στα στενά της περιοχής.

Το όχημα βρέθηκε καμμένο λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της δολοφονίας και τα ίχνη των εκτελεστών χάνονται στο σκοτάδι.