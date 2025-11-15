Πάτρα: Αγροτικό Συλλαλητήριο στις 22 Νοεμβρίου

Σε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία για το μεγάλο κοινό αγροτικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στην Πάτρα.

Οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και Αχαΐας οργανώνουν διαδοχικές συσκέψεις και περιοδείες στα χωριά, ενισχύοντας το κάλεσμα προς τους Αγροτοκτηνοτροφικούς Συλλόγους και τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρέθηκαν και οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με κρούσματα ασθένειας σε αιγοπρόβατα σε περιοχές πέριξ του Αγρινίου, γεγονός που –όπως τονίζουν οι αγροτοσυνδικαλιστές– επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση του πρωτογενούς τομέα.

Οι Ομοσπονδίες διατυπώνουν συγκεκριμένα αιτήματα προς την πολιτεία, ζητώντας:

Άμεση και πλήρη καταγραφή των ζημιών,

Αποζημιώσεις στο 100% των πληγέντων, χωρίς όρους και καθυστερήσεις,

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος,

Ενίσχυση και στελέχωση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών με το απαραίτητο προσωπικό ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα.

Οι αγροτικοί φορείς δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, επισημαίνοντας ότι μόνο μέσα από ενωτικές και δυναμικές κινητοποιήσεις μπορούν να διεκδικήσουν λύσεις που θα στηρίξουν τον κλάδο και τις οικογένειές τους.