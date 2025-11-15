Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Χειροπέδες σε δημοσιογράφο μετά από έλεγχο αλκοτέστ στην Αττική Οδό - Απειλούσε τους αστυνομικούς

Χειροπέδες σε δημοσιογράφο μετά από έλεγ...

Οδηγός στο αυτοκίνητο που επέβαινε η δημοσιογράφος ήταν ένας άνδρας, ο οποίος είχε καταναλώσει αλκοόλ

Απρόβλεπτη εξέλιξη είχε ένας συνηθισμένος έλεγχος αλκοτέστ τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αττική Οδό.

Ήταν λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν όχημα για έλεγχο στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Το όχημα που οδηγούσε ένας άντρας και είχε ως συνοδηγό γνωστή δημοσιογράφο δε σταμάτησε αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να το ακινητοποιήσουν στη συμβολή Κύμης και Κασταμονής.

Στον έλεγχο ο άντρας βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ και αυτό προκάλεσε την αντίδραση της γυναίκας, η οποία άρχισε να υβρίζει και να απειλεί τους αστυνομικούς. Έβγαλε μάλιστα το κινητό της και άρχισε να τραβάει βίντεο φωνάζοντας «Θα σας τελειώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε».

Το ζευγάρι συνελήφθη, ο άντρας επειδή οδηγούσε μεθυσμένος και η γυναίκα για απειλή, εξύβριση και απείθεια.

Στον οδηγό επιβλήθηκε 700 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 90 μέρες.

Ειδήσεις Τώρα

Συνέλαβαν τέσσερα άτομα για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα

Πάτρα: Black Friday με διευρυμένο Σαββατιάτικο ωράριο και τρεις ανοιχτές Κυριακές έως το τέλος του έτους

Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ - 50.000 θέσεις εργασιακής εμπειρίας με πλήρη κάλυψη κόστους από το κράτος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Δημοσιογράφος Αλκοόλ

Ειδήσεις