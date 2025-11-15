Χειροπέδες σε δημοσιογράφο μετά από έλεγχο αλκοτέστ στην Αττική Οδό - Απειλούσε τους αστυνομικούς

Απρόβλεπτη εξέλιξη είχε ένας συνηθισμένος έλεγχος αλκοτέστ τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αττική Οδό.

Ήταν λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν όχημα για έλεγχο στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Το όχημα που οδηγούσε ένας άντρας και είχε ως συνοδηγό γνωστή δημοσιογράφο δε σταμάτησε αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να το ακινητοποιήσουν στη συμβολή Κύμης και Κασταμονής.

Στον έλεγχο ο άντρας βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ και αυτό προκάλεσε την αντίδραση της γυναίκας, η οποία άρχισε να υβρίζει και να απειλεί τους αστυνομικούς. Έβγαλε μάλιστα το κινητό της και άρχισε να τραβάει βίντεο φωνάζοντας «Θα σας τελειώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε».

Το ζευγάρι συνελήφθη, ο άντρας επειδή οδηγούσε μεθυσμένος και η γυναίκα για απειλή, εξύβριση και απείθεια.

Στον οδηγό επιβλήθηκε 700 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 90 μέρες.