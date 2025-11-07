Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ - 50.000 θέσεις εργασιακής εμπειρίας με πλήρη κάλυψη κόστους από το κράτος

Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πάτρας ενημερώνει τα μέλη του για μια εξαιρετική ευκαιρία ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεών τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) υλοποιεί νέο μεγάλο πρόγραμμα για 50.000 νέες θέσεις εργασιακής εμπειρίας, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εντάξουν έναν νέο συνεργάτη για έξι (6) μήνες, με το σύνολο της αμοιβής και των ασφαλιστικών εισφορών να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη ΔΥΠΑ.

Η σχετική απόφαση έχει ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ (5801/Β/31.10.2025). Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 220 εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύει στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας από ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες όπως:

· Μακροχρόνια άνεργοι

· Γυναίκες

· Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Αν και το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τις επιχειρήσεις δεν έχει ανοίξει ακόμη. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός των επόμενων ημερών.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας ενημερώνει εγκαίρως τα μέλη του ώστε να είστε έτοιμα να υποβάλουν αίτηση μόλις ανοίξει το σύστημα, καθώς η δράση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού — επομένως, η ταχύτητα υποβολής θα είναι καθοριστική.

-Πώς θα συμμετέχετε:

Η διαδικασία είναι απλή και πλήρως ψηφιακή.

· Υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα του Gov.gr, δηλώνοντας την ειδικότητα και το επίπεδο εκπαίδευσης του ατόμου που θα θέλατε να εντάξετε στην επιχείρησή σας.

· Δεν χρειάζεται να αναζητήσετε μόνοι σας υποψήφιους. Ένας Εργασιακός Σύμβουλος της ΔΥΠΑ θα σας προτείνει, μέσω συστατικού σημειώματος, τον κατάλληλο άνεργο από το μητρώο της Υπηρεσίας.

-Οικονομικό όφελος για την επιχείρησή σας:

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρησή σας δεν καταβάλλει μισθό ή ασφαλιστικές εισφορές, καθώς η ΔΥΠΑ αναλαμβάνει την πλήρη αμοιβή του ωφελούμενου.

Σας προτρέπουμε να προετοιμαστείτε έγκαιρα ώστε να αξιοποιήσετε άμεσα αυτή τη σημαντική ευκαιρία για ενίσχυση του προσωπικού σας και στήριξη της απασχόλησης. Ο Σύλλογος θα επανέλθει με νέα ενημέρωση μόλις η πλατφόρμα τεθεί σε λειτουργία, αναφέρει τέλος η σχετική ανακοίνωση.