Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

/

Πάτρα: Στο Φιλολογικό Βραδινό τη Δευτέρα 10/11 καλεσμένος ο νευρολόγος, ψυχίατρος Παναγιώτης Συκιώτης

Πάτρα: Στο Φιλολογικό Βραδινό τη Δευτέρα...

Στις 19.00 - Θα αναπτύξει το θέμα "Μουσικοθεραπεία,Ψυχαναλυτική αντιγηραντική Μουσικοθεραπεία"

Η Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος συνεχίζει τα Φιλολογικά Βραδινά, και αυτή τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025  στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» στην οδό Κορίνθου πλησίον της Κολοκοτρώνη στην Πάτρα έχει προσκληθεί να μιλήσει ο συμπολίτης Παναγιώτης Συκιώτης, Νευρολόγος, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής.

Ο κ. Συκιώτης θα μιλήσει με θέμα: "Μουσικοθεραπεία,Ψυχαναλυτική αντιγηραντική Μουσικοθεραπεία".

Την όλη εκδήλωση θα προλογίσει και θα συντονίσει ο Πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Λεωνίδας Μαργαρίτης.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η ομιλία του κ. Συκιώτη αναμένεται με ενδιαφέρον.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Ηλέκτρα: O Τζιοβάνι επιστρέφει στην Αρσινόη ζητώντας εκδίκηση!

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκθεση φωτογραφίας του Robert McCabe στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

«Δεν ακούγεται σαν να είμαι εγώ, εσύ;»: Ο Χειλάκης εξηγεί στον Τσίπρα πώς ηχογράφησε το βιβλίο του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φιλολογικά βραδινά Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς

Culture