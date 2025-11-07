Πάτρα: Στο Φιλολογικό Βραδινό τη Δευτέρα 10/11 καλεσμένος ο νευρολόγος, ψυχίατρος Παναγιώτης Συκιώτης

Η Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος συνεχίζει τα Φιλολογικά Βραδινά, και αυτή τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» στην οδό Κορίνθου πλησίον της Κολοκοτρώνη στην Πάτρα έχει προσκληθεί να μιλήσει ο συμπολίτης Παναγιώτης Συκιώτης, Νευρολόγος, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής.

Ο κ. Συκιώτης θα μιλήσει με θέμα: "Μουσικοθεραπεία,Ψυχαναλυτική αντιγηραντική Μουσικοθεραπεία".

Την όλη εκδήλωση θα προλογίσει και θα συντονίσει ο Πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Λεωνίδας Μαργαρίτης.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η ομιλία του κ. Συκιώτη αναμένεται με ενδιαφέρον.