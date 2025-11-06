Ηλέκτρα: O Τζιοβάνι επιστρέφει στην Αρσινόη ζητώντας εκδίκηση!

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», η οποία μεταδίδεται από τη Δευτέρα 10 έως και την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00.

Η Σοφία και ο Τέλης φτάνουν στην Αθήνα κρυφά και συναντιούνται με την άλλη φυγά του νησιού, τη Δανάη. Ο Νικήτας, από την άλλη βρίσκεται παγιδευμένος σε έναν λαβύρινθο. Θα παλέψει να σώσει τον εαυτό του και τον γάμο του, ή την Ηλέκτρα; Η Φιόνα νιώθει το θρίαμβό της να πλησιάζει. Ο Χάρης όμως εξακολουθεί να την θεωρεί το κλειδί για τη λύση των φονικών του νησιού. O Τζιοβάνι έχει επιστρέψει στην Αρσινόη ζητώντας εκδίκηση… Η Φιόνα και ο Τζιοβάνι λογομαχούν πάνω από δεσμίδες χαρτονομίσματα, χρυσαφικά, και ένα γεμάτο όπλο. Ένα γράμμα από κάποιον άγνωστο, περνάει τα κάγκελα της φυλακής. Η σφαίρα θα βρει τον στόχο της και οι παλιές διχόνοιες θα μαλακώσουν πάνω απ’ τις ανοιχτές πληγές. Ο Τέλης, η Σοφία και η Δανάη, φυγάδες όλοι τους, θα συναντηθούν με τις αδυναμίες τους, όσο ο Μπόγρης σχεδιάζει τρόπους για να φέρει την Δανάη ξανά κοντά του. Ο Χάρης με τον Παύλο παλεύουν να πείσουν την Νεφέλη να αναγνωρίσει τον Τζιοβάνι, ώστε να μπορέσουν να τον προφυλακίσουν. Ο Νικήτας προσπαθεί να πείσει την Ηλέκτρα να τον ακούσει, και ο Αλεβιζάτος έχει ένα καλά κρυμμένο μυστικό να αποκαλύψει στην Τιτίκα. Στο μεταξύ, ο Βασίλης ακούει τον Πέτρο να λέει στην Ουρανία πως έπραξε το θέλημά της και διάλυσε τον αρραβώνα του. Κι ενώ η Σοφία με τον Τέλη ζούνε τον έρωτα και την επανάσταση μαζί με τους φοιτητές της Αθήνας, η Δανάη δέχεται ένα κρυπτικό μήνυμα μέσω του Κάπτεν Μπίλι. Η Ηλέκτρα, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μιλήσει στην Νεφέλη, φέρνει τον εαυτό της διαλυμένο στο κελί, με την Μαλάμω να ανοίγει ακόμη περισσότερο τη στοργική αγκαλιά της.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Eπεισόδιο 31ο. Η Σοφία και ο Τέλης φτάνουν στην Αθήνα κρυφά και συναντιούνται με την άλλη φυγά του νησιού, τη Δανάη. Τη συγκίνηση της επανένωσης όμως, σκιάζουν τα γεγονότα της Αρσινόης και όσα έχουν συμβεί με την Ηλέκτρα και την Νεφέλη. Ήρθε η στιγμή η Δανάη να μάθει την αλήθεια που τόσο επιμελώς της έχει κρύψει η Καίτη; Κι αυτή δεν είναι η μοναδική αλήθεια που κινδυνεύει να έρθει στην επιφάνεια: η Αιμιλία αποφασίζει να αντιμετωπίσει τον Νικήτα και να του ζητήσει εξηγήσεις. Ευσταθούν οι φήμες; Πράγματι εκείνος ευθύνεται για την εξαφάνιση της γυναίκας του; Ο Νικήτας βρίσκεται παγιδευμένος σε έναν λαβύρινθο. Θα παλέψει να σώσει τον εαυτό του και τον γάμο του, ή την Ηλέκτρα; Στο μεταξύ, ο Κυριάκος παρακολουθεί την Τιτίκα για χάρη του Βρεττού. Μία, όχι και τόσο, τυχαία συνάντησή της με τον Αλεβιζάτο όμως, επικυρώνει τις υποψίες τους. Η Φιόνα νιώθει το θρίαμβό της να πλησιάζει. Ο Χάρης όμως εξακολουθεί να την θεωρεί το κλειδί για τη λύση των φονικών του νησιού. «Κάτι μου λέει πως έρχονται πολύ άγριες μέρες στο νησί μας!», λέει στον Μίμη. Θα επιβεβαιωθούν οι φόβοι του; Ειδικά τώρα που ο Τζιοβάνι έχει επιστρέψει στην Αρσινόη ζητώντας εκδίκηση… Μια αναζήτηση, που θα τον φέρει σε απόσταση αναπνοής από την Νεφέλη…

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Eπεισόδιο 32ο. Μια νυχτερινή παραβίαση φέρνει την Νεφέλη σε πανικό. Ο Παύλος ξυπνά και σπεύδει να την προστατεύσει. Ένα κυνηγητό μέσα στο σκοτάδι. Τα σοκάκια της Αρσινόης φιλοξενούν ποδοβολητά. «Buonasera, signora» ψελλίζει ο Τζιοβάνι στη Φιόνα. Οι δυο τους λογομαχούν πάνω από δεσμίδες χαρτονομίσματα, χρυσαφικά, και ένα γεμάτο όπλο. Το όπλο που κρατάει ο Τζιοβάνι. Ένα γράμμα από κάποιον άγνωστο, περνάει τα κάγκελα της φυλακής. «Η δική σου αλήθεια αξίζει ν’ ακουστεί. Μην τη φέρνεις στα μέτρα των άλλων. Μην τη λερώνεις.» Η σφαίρα θα βρει τον στόχο της και οι παλιές διχόνοιες θα μαλακώσουν πάνω απ’ τις ανοιχτές πληγές. Ο Τέλης, η Σοφία, και η Δανάη, φυγάδες όλοι τους, θα συναντηθούν με τις αδυναμίες τους, όσο ο Μπόγρης σχεδιάζει τρόπους για να φέρει την Δανάη ξανά κοντά του. Από ποιον ζητάει βοήθεια για το σχέδιό του; Μπροστά και πίσω από τα κάγκελα, γνώριμοι και μη, οι άγνωστοι αποκαλύπτονται, και οι γνωστοί ξαναζούν τα ίδια τραύματα.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 33ο. Λόγια που αποδεικνύονται ψεύτικα και αλήθειες που δεν τολμούν να ειπωθούν, περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τις ζωές των ηρώων. Ο Χάρης με τον Παύλο παλεύουν να πείσουν την Νεφέλη να αναγνωρίσει τον Τζιοβάνι, ώστε να μπορέσουν να τον προφυλακίσουν. Ο Νικήτας προσπαθεί να πείσει την Ηλέκτρα να τον ακούσει, και ο Αλεβιζάτος έχει ένα καλά κρυμμένο μυστικό να αποκαλύψει στην Τιτίκα. Που είναι η αλήθεια και που το ψέμα και πόσο συχνά αυτά τα δύο συμπλέκονται; Στο μεταξύ, ο Βασίλης ακούει τον Πέτρο να λέει στην Ουρανία πως έπραξε το θέλημά της και διάλυσε τον αρραβώνα του. Τι σημαίνει αυτό; Και το κυριότερο, πώς θα το πάρει ο Βασίλης; Κι ενώ η Σοφία με τον Τέλη ζούνε τον έρωτα και την επανάσταση μαζί με τους φοιτητές της Αθήνας, η Δανάη δέχεται ένα κρυπτικό μήνυμα μέσω του Κάπτεν Μπίλι. Το δόλωμα έχει μπει… το ερώτημα είναι, αν εκείνη θα τσιμπήσει.

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Επεισόδιο 34o. Εκεί, στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, η Τιτίκα έρχεται αντιμέτωπη με την πιο σκληρή αλήθεια. Μια αλήθεια που δεν πίστευε ότι θα ακούσει ποτέ. Η Ηλέκτρα, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μιλήσει στην Νεφέλη, φέρνει τον εαυτό της διαλυμένο στο κελί, με την Μαλάμω να ανοίγει ακόμη περισσότερο τη στοργική αγκαλιά της. Ένα φιλί δεν είναι το ίδιο για όλους… Ποιοι προσβλήθηκαν; Ποιοι το λαχταρούσαν; Σε ποιους ξύπνησε μαύρες μνήμες; Μια θερμή αγκαλιά έκανε τον Βασίλη να αναπολήσει: «η ψυχή μου είναι τυλιγμένη εκεί μέσα… και τώρα την κρατάς εσύ στα χέρια σου… κανείς δεν θα μου την πάρει… από κανέναν δεν κινδυνεύω…» Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, πίσω από κλειδωμένες πόρτες. Ο μόνος κίνδυνος, βρίσκεται δραπέτης. Στο προοίμιο μιας εξέγερσης, κάποιοι τα παίζουν όλα για όλα. Μένει μονάχα να δουν ποιος θα μοιράσει την τράπουλα.