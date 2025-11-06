Back to Top
Ο Τάκης Χατζής τηλεφώνησε on air στον Άδωνι Γεωργιάδη- «Έχω γενέθλια» του απάντησε ο υπουργός

«Δε θέλει να βγει λέει, εγώ είδατε τον πήρα» σχολίαζε στον τηλεοπτικό αέρα

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Talk» στο Mega, είχε «φουντώσει» η συζήτηση για την οπλοκατοχή και σχολιάζονταν οι δηλώσεις που έκανε για το θέμα ο Άδωνις Γεωργιάδης

Κάποια στιγμή, ο Πατρινός Τάκης Χατζής πήρε on air από το κινητό του τηλέφωνο τον Άδωνι Γεωργιάδη, για να του ζητήσει να τοποθετηθεί για το θέμα. 

Όπως μετέφερε στον αέρα, ο Τάκης Χατζής, ο υπουργός τον ενημέρωσε ότι δε θα κάνει κάποια δήλωση καθώς γιορτάζει τα γενέθλιά του.

«Δε θέλει να βγει λέει, εγώ είδατε τον πήρα» σχολίασε ο Τάκης Χατζής.

