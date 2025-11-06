Ο Τάκης Χατζής τηλεφώνησε on air στον Άδωνι Γεωργιάδη- «Έχω γενέθλια» του απάντησε ο υπουργός

«Δε θέλει να βγει λέει, εγώ είδατε τον πήρα» σχολίαζε στον τηλεοπτικό αέρα
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Talk» στο Mega, είχε «φουντώσει» η συζήτηση για την οπλοκατοχή και σχολιάζονταν οι δηλώσεις που έκανε για το θέμα ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Κάποια στιγμή, ο Πατρινός Τάκης Χατζής πήρε on air από το κινητό του τηλέφωνο τον Άδωνι Γεωργιάδη, για να του ζητήσει να τοποθετηθεί για το θέμα.
Όπως μετέφερε στον αέρα, ο Τάκης Χατζής, ο υπουργός τον ενημέρωσε ότι δε θα κάνει κάποια δήλωση καθώς γιορτάζει τα γενέθλιά του.
«Δε θέλει να βγει λέει, εγώ είδατε τον πήρα» σχολίασε ο Τάκης Χατζής.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr