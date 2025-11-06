Η ηθοποιός Έλεν Μίρεν θα λάβει το βραβείο Cecil B. DeMille για την συνολική της προσφορά

Η 80χρονη Βρετανή ηθοποιός Έλεν Μίρεν (Dame Helen Mirren) όπως έγινε γνωστό, θα τιμηθεί με το διάσημο Βραβείο Cecil B. DeMille κατά τη διάρκεια του νέου ειδικού αφιερώματος «Golden Eve», το οποίο θα προβληθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, λίγες ημέρες πριν την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών - Golden Globes (11 Ιανουαρίου).

Η αγαπητή σταρ, τιμημένη με Όσκαρ καλύτερου α' γυναικείου ρόλου το 2006 για την ταινία "Η Βασίλισσα" του Στίβεν Φρίαρς, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά θρυλικών προσωπικοτήτων που έχουν τιμηθεί με το συγκεκριμένο βραβείο, το οποίο από το 1952 απονέμεται για την συνολική προσφορά εμβληματικών μορφών του Χόλιγουντ.

«Η Έλεν Μίρεν είναι μια δύναμη της φύσης και η καριέρα της είναι πραγματικά εξαιρετική», δήλωσε η πρόεδρος των Χρυσών Σφαιρών, Χέλεν Χένε (Helen Hoehne).

«Οι συγκλονιστικές ερμηνείες της και η αφοσίωσή της στην τέχνη συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές καλλιτεχνών και θεατών. Είναι βαθιά τιμή να της απονείμουμε το Βραβείο Cecil B. DeMille», συμπλήρωσε.

Η πιο τελευταία της δουλειά είναι η κωμική περιπέτεια "The Thursday Murder Club" σε σκηνοθεσία του Κρις Κολόμπους.

Η Έλεν Μίρεν έχει γεννηθεί στις 26 Ιουλίου 1945. Πριν από 2 μήνες την φιλοξένησε στο εξώφυλλο του το Αμερικανικό περιοδικό People με τίτλο "Hot Dame".