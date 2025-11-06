Η ηθοποιός Έλεν Μίρεν θα λάβει το βραβείο Cecil B. DeMille για την συνολική της προσφορά

Στη διάρκεια του νέου ειδικού αφιερώματος «Golden Eve» που θα προβληθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, λίγες ημέρες πριν την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών (11 Ιανουαρίου)
Η 80χρονη Βρετανή ηθοποιός Έλεν Μίρεν (Dame Helen Mirren) όπως έγινε γνωστό, θα τιμηθεί με το διάσημο Βραβείο Cecil B. DeMille κατά τη διάρκεια του νέου ειδικού αφιερώματος «Golden Eve», το οποίο θα προβληθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, λίγες ημέρες πριν την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών - Golden Globes (11 Ιανουαρίου).
Η αγαπητή σταρ, τιμημένη με Όσκαρ καλύτερου α' γυναικείου ρόλου το 2006 για την ταινία "Η Βασίλισσα" του Στίβεν Φρίαρς, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά θρυλικών προσωπικοτήτων που έχουν τιμηθεί με το συγκεκριμένο βραβείο, το οποίο από το 1952 απονέμεται για την συνολική προσφορά εμβληματικών μορφών του Χόλιγουντ.
«Η Έλεν Μίρεν είναι μια δύναμη της φύσης και η καριέρα της είναι πραγματικά εξαιρετική», δήλωσε η πρόεδρος των Χρυσών Σφαιρών, Χέλεν Χένε (Helen Hoehne).
«Οι συγκλονιστικές ερμηνείες της και η αφοσίωσή της στην τέχνη συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές καλλιτεχνών και θεατών. Είναι βαθιά τιμή να της απονείμουμε το Βραβείο Cecil B. DeMille», συμπλήρωσε.
Η πιο τελευταία της δουλειά είναι η κωμική περιπέτεια "The Thursday Murder Club" σε σκηνοθεσία του Κρις Κολόμπους.
Η Έλεν Μίρεν έχει γεννηθεί στις 26 Ιουλίου 1945. Πριν από 2 μήνες την φιλοξένησε στο εξώφυλλο του το Αμερικανικό περιοδικό People με τίτλο "Hot Dame".
Η βράβευση θα είναι το κεντρικό θέμα του «Golden Eve», στο πλαίσιο του οποίου θα απομενηθεί & το Βραβείο Carol Burnett (ακόμα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί σε ποιον/ποια καλλιτέχνη θα δοθεί). Θα μεταδοθεί από το CBS και θα είναι διαθέσιμο και μέσω streaming στην πλατφόρμα του Paramount+.
Η Έλεν Μίρεν ανήκει στη μικρή ομάδα καλλιτεχνών που έχουν κατακτήσει τα 3 σημαντικότερα βραβεία της υποκριτικής: Όσκαρ, Emmy και Tony. Το 2003, τιμήθηκε με τον τίτλο της Dame του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για τη συμβολή της στις τέχνες.
Το «Golden Eve» αποτελεί εξέλιξη του περσινού επιτυχημένου αφιερώματος «Golden Gala», το οποίο τίμησε την Βαϊόλα Ντέιβις και τον Τεντ Ντάνσον.
Η ειδική εκπομπή του 2026 υπόσχεται μια πιο συναρπαστική εμπειρία, με επιμελημένα αφιερώματα, σπάνιο αρχειακό υλικό και προσωπικά μηνύματα από φίλους, συνεργάτες και σημαντικούς ανθρώπους της βιομηχανίας.
Το Βραβείο DeMille, που πήρε το όνομά του από τον πρωτοπόρο, θρυλικό σκηνοθέτη του Χόλιγουντ Σέσιλ Ντε Μιλ (Cecil B. DeMille), έχει τιμήσει έως τώρα 69 από τις πιο διαχρονικές προσωπικότητες του κινηματογράφου, όπως τους Μέριλ Στριπ (Meryl Streep), Τομ Χανκς (Tom Hanks), Jane Fonda και Ρόμπερτ Ρέντφορντ (Robert Redford).
Η 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, με παρουσιάστρια τη Νίκι Γκλέιζερ (Nikki Glaser) θα είναι από τις πρώτες μεγάλες απονομές της σεζόν του 2026, σύμφωνα με το Variety.
Με στοιχεία & από το ΑΠΕ
