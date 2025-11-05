Αντίο στην Αμερικανίδα ηθοποιό Νταϊάν Λαντ - Diane Ladd που "έφυγε" στα 89 της χρόνια

Ιδιαίτερη θλίψη & συγκίνηση προξένησε η είδηση του θανάτου της γνωστής Αμερικανίδας ηθοποιού Νταϊάν Λαντ σε ηλικία 89 ετών. Είχε μια καριέρα πολολών χρόνων και είχε αγαπηθεί από το σινεφίλ κοινό. Είχε γεννηθεί στις 29 Νοεμβρίου 1935, στο Laurel, στο Μισισίπι και απεβίωσε στις 3 Νοεμβρίου 2025, στην Καλιφόρνια.

Ο τελευταίος της σύζυγος ήταν ο Ρομπέρ Τσάρλς Χάντερ (είχαν παντρευτεί το 1999) ενώ από το 1960 έως το 1969 ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Μπρους Ντερν, με την κόρη τους Λόρα Ντερν, γεννημένη στις 10 Φεβρουαρίου 1967 να ακολουθεί τα βήματα των γονιών της στην ηθοποιία και να κερδίζει βραβείο Όσκαρ καλύτερης β' γυναικείας ερμηνείας.

Η Νταϊάν Λαντ, όπως έγινε γνωστό, πέθανε στα 89 της χρόνια στο σπίτι της στην Καλιφόρνια. Τον θάνατο της έκανε γνωστό η κόρη της, Λόρα Ντερν.



Η Νταϊάν Λαντ, που μπορεί να μην είχε γίνει αυτό που λέμε μεγάλη σταρ, ωστόσο είχε μία αξιοσημείωτη παρουσία σε πολλές και σημαντικές κινηματογραφικές, προτάθηκε τρεις (3) φορές για το βραβείο Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου, για τις ερμηνείες της στα φιλμ «Alice Doesn’t Live Here Anymore», «Wild at Heart-Ατίθαση καρδιά» και «Rambling Rose». Υποδύθηκε χαρακτήρες που ήταν είτε καυστικά προκλητικοί και βίαια ασταθείς είτε ήρεμα αξιοπρεπείς.

Με τα ξανθά μαλλιά και το εκφραστικό πρόσωπό της, η Λαντ έπαιξε στο θέατρο, την τηλεόραση και στον κινηματογράφο.

Εμφανίστηκε αρκετές φορές στην οθόνη με τη Λόρα Ντερν, όπως στην "Ατίθαση Καρδιά" του Ντέιβιντ Λιντς, ταινία που μάλιστα βραβεύτηκε με τον Χρυσό Φοίνικα του Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών, και στο "Rambling Rose" το 1991 όπου & υποδύθηκεν μητέρα και κόρη και προτάθηκαν και οι δύο για Όσκαρ. Το «Rambling Rose» όπου είχε παίξει και ο Ρόμπερτ Ντιβάλ, είχε σκηνοθετήσει η Μάρθα Κούλιτζ.

Όπως οι περισσότεροι ηθοποιοί της γενιάς της, η Λαντ ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός από την τηλεόραση στα τέλη της δεκαετίας του ’50. Προτιμούσε πάντα χαρακτήρες αντισυμβατικούς, ανθρώπους που έλεγαν την αλήθεια χωρίς φίλτρο. Έπαιξε την καυστική σερβιτόρα Flo στο περίφημο φιλμ «Alice Doesn’t Live Here Anymore» του σπουδαίου σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, το 1974.

Επίσης ξεχώρισε ως μία σκοτεινά προστατευτική μητέρα στο «Wild at Heart» του αείμνηστου Ντέιβιντ Λιντς, το 1990.

Γεννημένη στο Μισισίπι, περιέγραφε τον εαυτό της ως ένα «διαισθητικό παιδί». Τελείωσε το καθολικό σχολείο στα 16 της και έφυγε για τη Νέα Ορλεάνη αποφασισμένη να γίνει «η καλύτερη ηθοποιός της εποχής μου». Δούλεψε ως μοντέλο και τραγουδίστρια στη Γαλλική Συνοικία και στη συνέχεια ταξίδεψε σε περιοδεύοντα θίασο. Στη Νέα Υόρκη έγινε χορεύτρια στο Copacabana και στη συνέχεια, μαθήτρια του Λι Στράσμπεργκ στο υψηλού κύρους και φήμης, Actors Studio. Πρωταγωνίστησε στο έργο «Orpheus Descending», του Τενεσί Ουίλιαμς και η μεγάλη αναγνώριση έμελλε να έρθει με την ταινία «Alice Doesn’t Live Here Anymore» το 1974 με την Έλεν Μπέρστιν. Παρά την υποψηφιότητα για Όσκαρ, απογοητεύτηκε που δεν κέρδισε τότε, σχολιάζοντας αιχμηρά την Ίνγκριντ Μπέργκμαν που πήρε το βραβείο Όσκαρ για την ταινία "Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές" του Σίντνει Λιούμετ.

Στη συνέχεια η Λαντ υποδύθηκε ποικίλους ρόλους σε τηλεόραση και κινηματογράφο. Είχε συνεργαστεί & με τον Ελληνοαμερικανό σκηνοθέτη με καταγωγή από το Αίγιο, Alexander Payne στην 1η του μεγάλου μήκους ταινία, το "Citizen Ruth-Πολίτης Ρουθ" το 1995 (είχε προβληθεί στο Φεστιβάλ του Σάντανς και ακόμα είχε κερδίσει το βραβείο σεναρίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1996) όπου επίσης είχε εμφανιστεί πλάι στην κόρη της Λόρα Ντερν, ενώ είχε παίξει & στη δραματική σειρά του HBO "Enlightened" το 2011. Αξιοσημείωτο είναι πως στην κομεντί σε σκηνοθεσία Joel Hershman το 1992 με τίτλο "Hold Me, Thrill Me, Kiss Me", η Ladd είχε παίξει μαζί με τη μητέρα της, την παλιά ηθοποιό του θεάτρου Mary Lanier, όπως ανέφερε άρθρο της εφημερίδας The Guardian.

Στην κομεντί σε σκηνοθεσία Bill Duke "The Cemetery Club" του 1993, η Ladd συνεργάστηκε ξανά με την Ellen Burstyn καθώς και με την Οσκαρική, Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιό, την αξέχαστη Olympia Dukakis, όπου υποδύθηκαν τρεις χήρες που πλέον έχουν σκοπό να χαρούν το υπόλοιπο της ζωής τους.

Έπαιξε & στην ταινία του σκηνοθέτη Bob Rafelson "Black Widow-Διαβολική χήρα" το '87 με πρωταγωνίστριες τις Debra Winger, Theresa Russell, στην κωμωδία "National Lampoon’s Christmas Vacation" όπου ήταν η μητέρα του πρωταγωνιστή Chevy Chase καθώς και στο φιλμ σε σκηνοθεσία του Mike Nichols "Primary Colors-Όλες οι γυναίκες του προέδρου" το 1998 όπου έκανε τη μητέρα του John Travolta (ο Τραβόλτα ενσάρκωνε τον Δημοκρατικό κυβερνήτη Jack Stanton).

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ