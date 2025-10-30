Πάτρα: Η νέα παράσταση του Ρεφενέ, "Ο κύριος Αμιλκάρ" στο θέατρο Αγορά

Με τον «Κο Αμιλκάρ», που ανέβηκε για πρώτη φορά στις 24/9/1974, στο Théâtre des Bouffes-Parisiens, ο Υβ Ζαμιάκ έγραψε ένα ευαίσθητο, διασκεδαστικό και ταυτόχρονα τραγικό έργο. Καταφέρνει δηλαδή να συμφιλιώσει τους λάτρεις της καθαρής ψυχαγωγίας με εκείνους που περιμένουν από το θέατρο να τους δώσει τροφή για σκέψη.

Η τραγωδία ενός ατόμου που έχασε την πίστη του στις ανθρώπινες σχέσεις βρίσκεται στη βάση της νέας παράστασης που ετοίμασε το Ερασιτεχνικό Σχήμα Πάτρας Ρεφενέ και θα παιχθεί στο θέατρο Αγορά στην οδό Καραϊσκάκη 149 από τις 13 έως τις 29 Νοεμβρίου 2025.

«Απατημένος στον έρωτα… απατημένος στη φιλία… απατημένος σε όλα! Σε όλα τα συναισθήματα που θέτουν σε κίνηση τον φυσιολογικό μηχανισμό ενός ανθρώπου!» Πως αντιδράς σε τέτοιες περιπτώσεις; Μα… προσπαθείς, λογικά, να μη σε κοροϊδέψουν πάλι… να μη σε πληγώσουν πάλι. Δεν πιστεύεις πια τα ψεύτικα δάκρυα, τα ψεύτικα γέλια, δεν πιστεύεις κανέναν. Ορκίζεσαι να μη ξανα-πιστέψεις κανέναν! Αφού όλοι παίζουν θέατρο!

-Και πως θα ζήσεις;

-Θα στήσω ένα δικό μου θέατρο…