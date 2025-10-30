Πάτρα: Η νέα παράσταση του Ρεφενέ, "Ο κύριος Αμιλκάρ" στο θέατρο Αγορά

Από τις 13 έως τις 29 Νοεμβρίου 2025 - Το έργο είναι του Υβ Ζαμιάκ & πρωτοπαρουσιάστηκε το 1974
Με τον «Κο Αμιλκάρ», που ανέβηκε για πρώτη φορά στις 24/9/1974, στο Théâtre des Bouffes-Parisiens, ο Υβ Ζαμιάκ έγραψε ένα ευαίσθητο, διασκεδαστικό και ταυτόχρονα τραγικό έργο. Καταφέρνει δηλαδή να συμφιλιώσει τους λάτρεις της καθαρής ψυχαγωγίας με εκείνους που περιμένουν από το θέατρο να τους δώσει τροφή για σκέψη.
Η τραγωδία ενός ατόμου που έχασε την πίστη του στις ανθρώπινες σχέσεις βρίσκεται στη βάση της νέας παράστασης που ετοίμασε το Ερασιτεχνικό Σχήμα Πάτρας Ρεφενέ και θα παιχθεί στο θέατρο Αγορά στην οδό Καραϊσκάκη 149 από τις 13 έως τις 29 Νοεμβρίου 2025.
«Απατημένος στον έρωτα… απατημένος στη φιλία… απατημένος σε όλα! Σε όλα τα συναισθήματα που θέτουν σε κίνηση τον φυσιολογικό μηχανισμό ενός ανθρώπου!» Πως αντιδράς σε τέτοιες περιπτώσεις; Μα… προσπαθείς, λογικά, να μη σε κοροϊδέψουν πάλι… να μη σε πληγώσουν πάλι. Δεν πιστεύεις πια τα ψεύτικα δάκρυα, τα ψεύτικα γέλια, δεν πιστεύεις κανέναν. Ορκίζεσαι να μη ξανα-πιστέψεις κανέναν! Αφού όλοι παίζουν θέατρο!
-Και πως θα ζήσεις;
-Θα στήσω ένα δικό μου θέατρο…
Η ανανεωμένη παρέα του Ρεφενέ τολμά και προσκαλεί το κοινό.
Αγγελακοπούλου Ρένα, Αναγνωστόπουλος Χάρης, Αναστασοπούλου Ουρανία, Βλάχος Παναγιώτης, Γαλανοπούλου Πέπη, Γεωργακάκης Γιάννης, Γεωργόπουλος Παναγιώτης, Γιαννούτσος Γιάννης, Θεοδώρου Ρούλα, Καλυβιώτη Χριστίνα, Καραπατάκης Ανδρέας, Κωσταντακόπουλος Γιώργος, Μουρτάς Κώστας, Μπεσσαράμπη Ναταλία, Παναγόπουλος Ανδρέας, Παπαγεωργίου Αντώνης, Στεφανίδης Θεόδωρος, Τασσοπούλου Ελένη, Τσακνάκη Εβελίνα, Φελούρη Ελένη.
Μόνο για 11 Παραστάσεις
Θέατρο Αγορά στην οδό Καραϊσκάκη 149, Πάτρα.
13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 Νοεμβρίου 2025
Ώρα έναρξης: 21:00 (Σαβ-Κυρ/ Ώρα 20:00).
Κρατήσεις θέσεων/Πληροφορίες/Προπώληση στα τηλέφωνα:
2610-221429 (πρωινά) & 6980-897785
Και στο ταμείο του θεάτρου 2 ώρες πριν τη παράσταση.
*Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τον Χάρη Αναγνωστόπουλο (πρόεδρο του Ρεφενέ).
