Μυρσίνη Λοΐζου: «Δεν έχω γράψει ποτέ αυτό το κείμενο» - Διαψεύδει δημοσίευμα της «Καθημερινής» και τον Ανδρέα Δρυμιώτη

Με μια σκληρή απάντηση η Μυρσίνη Λοΐζου, κόρη του αξέχαστου Μάνου Λοΐζου, απάντησε στον δημοσιογράφο Ανδρέα Δρυμιώτη σχετικά με ένα άρθρο του για τις απουσίες της Αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, καταγγέλλοντας την εφημερίδα «Καθημερινή» για λιβελλογράφημα.

Συγκεκριμένα σε άρθρο του στην εφημερίδα «Καθημερινή» με τίτλο «Θεέ μου, από ποιους γλιτώσαμε!» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη Μυρσίνη Λοΐζου: «”Θέλω να βλέπω δεξιούς και φιλελέδες να καίγονται με αργό και βασανιστικό θάνατο, να μου ζητήσει συγγνώμη ο σιχαμένος Παπαδήμος που δεν ψόφησε από την μπόμπα των συντρόφων και να πάω με την Μποφίλιου για μουσκεμένα ψαλίδια στα βουνά και να καίμε ελληνικές σημαίες με 10 Αφγανοπακιστανούς ερωτικούς σκλάβους των οποίων τα δικαιώματα ως ηθικά ανώτερες Αριστερές θα προστατεύσουμε…” – Μυρσίνη Λοΐζου.

Προς πληροφορία σας, η Μυρσίνη Λοΐζου ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής το 2024 με τον Σύριζα. Ευτυχώς δεν εξελέγη ώστε να γίνουμε ρεζίλι και στην Ευρώπη με τις προοδευτικές και σεξουαλικές απόψεις της.

Αλήθεια, πόσο μίσος αποπνέουν αυτές οι 59 λέξεις. Ειδικά η αναφορά και το ρήμα που χρησιμοποιεί για τον Λουκά Παπαδήμο δείχνει το επίπεδο του “ηθικού πλεονεκτήματος” της Αριστεράς. Αυτά σαν εισαγωγή για το μίσος και πώς το εκδηλώνουν οι αριστεροί».

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν η Μυρσίνη Λοΐζου ουδέποτε είπε αυτά τα λόγια και με μια δηκτική ανάρτηση ζητά από την εφημερίδα την άμεση διάψευση της είδησης αλλά και την απομάκρυνση του δημοσιογράφου.

Η ίδια γράφει: «Είμαι έκπληκτη από την κατάντια μιας εφημερίδας σαν την Καθημερινή που βλέπω να αναπαράγει αισχρά και χυδαία κείμενα, τα οποία είχαν γραφτεί από διεστραμμένα άτομα και είχαν αποδοθεί ψευδώς σε εμένα σε μια προηγούμενη άνανδρη επίθεση εναντίον μου.

Αυτό συμβαίνει όποτε θίγεται ή θεωρούν ότι απειλείται το σύστημα εξουσίας που έχουν στήσει, πόσο μάλλον όταν αυτογελοιοποιείται».

«Είναι κρίμα για την Καθημερινή να αναπαράγει αδιασταύρωτες δήθεν πληροφορίες που έχει αλιεύσει από το διαδίκτυο, ζηλεύοντας τη δόξα φυλλάδων που επιλέγουν θέματα από τη μέση και κάτω.

Θα παρακαλούσα την Καθημερινή, αν θέλει να σώσει την αξιοπιστία της, να αποβάλει από τις τάξεις της αυτούς που παριστάνουν τους δημοσιογράφους καθισμένοι σε μια οθόνη, ψαρεύοντας σαβούρες.

Και φυσικά, προκειμένου να κλείσει εδώ το θέμα, απαιτώ από την Καθημερινή να αποκαταστήσει σύμφωνα με το νόμο την αλήθεια, βάζοντας στην ίδια θέση και με τους ίδιους τίτλους διάψευση, καθώς ένα τέτοιο κείμενο ποτέ δεν έχει διατυπωθεί από εμένα» καταλήγει.