Πάτρα: Διαγράμμιση και στα περίπτερα από το 2026- Τι λέει στο thebest.gr ο πρόεδρος των περιπτερούχων

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα τεθεί σε ισχύ η νέα κανονιστική ρύθμιση του Δήμου Πατρέων η οποία αφορά και τα περίπτερα, όπως δήλωσε στο thebest.gr ο Τάκης Ταλαγάνης, Πρόεδρος του Σωματείου Περιπτερούχων Πάτρας.

Όπως εξηγεί, το κύριο ζήτημα αφορά τα τετραγωνικά μέτρα που καταλαμβάνει κάθε περίπτερο και τον καθορισμό του περιβάλλοντος χώρου. «Η ρύθμιση προβλέπει διαγράμμιση, ώστε να είναι ξεκάθαρος ο χώρος του κάθε περιπτέρου. Ουσιαστικά, θα ισχύσει ό,τι και για τα καταστήματα εστίασης με τα τραπεζοκαθίσματα», αναφέρει.

Διαγράμμιση και τάξη στον δημόσιο χώρο

Ο κ. Ταλαγάνης υπογραμμίζει ότι «η νέα κανονιστική έρχεται να βάλει μια τάξη στον δημόσιο χώρο, με στόχο να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες των επαγγελματιών και των πολιτών».

«Είναι σημαντικό να υπάρχει χώρος για όλους και για τα ΑμεΑ. Δεν μπορεί κάποιος να βγαίνει έξω από τη διαγράμμιση. Η εφαρμογή αυτού του πλαισίου θα βοηθήσει να συνυπάρχουμε σωστά», επισημαίνει.

Όπως σημειώνει «η συγκεκριμένη ρύθμιση εφαρμόζεται ήδη τα τελευταία δύο με τρία χρόνια σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και τώρα έρχεται η σειρά της Πάτρας, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα εφαρμοστεί και εδώ».

«Βρήκαμε τη χρυσή τομή με τον Δήμο Πατρέων»

Ο πρόεδρος των περιπτερούχων τονίζει ότι υπήρξε καλή συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, ώστε να διαμορφωθεί μια κανονιστική που θα είναι δίκαιη και εφαρμόσιμη.

«Συζητήσαμε με τον Δήμο και αποφασίστηκε αυτή η κανονιστική για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Αν κάποιος βγει εκτός διαγράμμισης, όπως γίνεται και στα καταστήματα εστίασης, είναι φυσικό να υπάρχει και το ανάλογο πρόστιμο. Όμως θεωρούμε ότι έχει βρεθεί η χρυσή τομή», αναφέρει ο κ. Ταλαγάνης.

Η νέα κανονιστική του Δήμου Πατρέων αναμένεται να δώσει ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας στα περίπτερα της πόλης, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία τους και τον σεβασμό στον δημόσιο χώρο.