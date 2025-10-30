Καιρός: Φθινοπωρινές θερμοκρασίες και υγρασία - Πού και πότε αναμένονται βροχές

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του σημειώνει πως «η επίμονη παρουσία του αντικυκλώνα στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη, μέχρι στιγμής περιορίζει τις οργανωμένες βροχοπτώσεις στη χώρα μας. Ευελπιστούμε τα πιο πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία να αφήνουν ανοιχτό ένα «παράθυρο» ελπίδας για πιο ουσιαστικά φαινόμενα προς το τέλος του μήνα.»

Ήπιες οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες με πιθανές βροχές - καταιγίδες το διήμερα Παρασκευή - Σάββατο προς τα δυτικά και νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα και τους βοριάδες να επικρατούν σταδιακά προς τη πλευρά του Αιγαίου, αναφέρει στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο Πέμπτη και Παρασκευή θα αναπτυχθούν κάποιες αραιές νεφώσεις. Μόνο το Σάββατο ίσως στην Πελοπόννησο να βρέξει τοπικά. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Θα φτάνει το μεσημέρι τους 18 με 22 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν όλες τις ημέρες τα 5 μποφόρ. Με τα πρώτα στοιχεία δεν προβλέπονται άλλες βροχές στη χώρα τις επόμενες δέκα ημέρες.

Ο Καιρός σήμερα

Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις που κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι περισσότερες, ενώ αναμένονται αυξημένες τιμές υγρασίας. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 17-19, στη Θεσσαλία από 5 έως 20 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 21-23, στα Επτάνησα από 10 έως 19-20, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 20 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια πελάγη 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20-21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς.

Ο καιρός την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Στη Μακεδονία και τη Θράκη σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές από νωρίς το απόγευμα στα δυτικά και κυρίως στο Ιόνιο, όπου τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Στο κεντρικό και το νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοδυτικά και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές.

Ο καιρός την Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.