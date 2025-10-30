Κωνσταντινούπολη: Τέσσερις οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου

Τραγικός είναι ο επίλογος της τραγωδίας με την κατάρρευση του επταώροφου κτιρίου στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτζαελί κοντά στην Κωνσταντινούπολη

Το κτίριο κατέρρευσε το πρωί της Τετάρτης (29.10.2025) και κάτω από τα ερείπια παγιδεύτηκε μια πενταμελής οικογένεια. Οι ομάδες διάσωσης από την Κωνσταντινούπολη ανέσυραν τέσσερις σορούς, ενώ μόνο η κόρη της οικογένειας βρέθηκε ζωντανή κάτω από τα χαλάσματα.

Συμφωνα με τις τουρκικές αρχές οι σοροί των Muhammed Emir Bilir (12 ετών), Hayrunnisa Bilir (14 ετών), του πατέρα Levent Bilir (44 ετών) και της μητέρας Emine Bilir (37 ετώβ) βρέθηκαν στο κτίριο που κατέρρευσε. Η 18χρονη Dilara Bilir ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάς μετά το τέλος της επιχείρησης ανέφερε…

«Δυστυχώς, βρέθηκαν οι σοροί και των δύο γονέων. Μόλις ανασύρθηκαν οι σοροί του πατέρα Levent Bilir και της μητέρας Emine Bilir. Αυτό σημαίνει ότι τέσσερα μέλη της πενταμελούς οικογένειάς είναι νεκρά. Μόνο η κόρη μας Dilara ανασύρθηκε ζωντανή. Η μητέρα, ο πατέρας και τα δύο παιδιά σκοτώθηκαν. Επισκεφτήκαμε την κόρη Dilara στο νοσοκομείο.

Η γενική της κατάσταση είναι καλή. Δεν έχει σοβαρά προβλήματα. Ελπίζω να αναρρώσει σύντομα. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης κράτησε 19 ώρες. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν 913 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 628 ατόμων από το προσωπικό έρευνας και διάσωσης. Χρησιμοποιήθηκαν 161 οχήματα διάσωσης κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Χρησιμοποιήθηκαν έξι σκύλοι και συνολικά 10 συσκευές απεικόνισης και ακρόασης σεισμικών συντριμμιών.