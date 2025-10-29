Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ επ' αόριστον από κτηνοτρόφους - «Όλοι γνώριζαν τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σε μπλόκα προχώρησαν οι κτηνοτρόφοι των Χανίων σήμερα (29/10) διαμαρτυρόμενοι για τις πληρωμές εν μέσω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ζητούν να μην τους εξισώνουν με τους απατεώνες του σκανδάλου, έχουν στήσει από το μεσημέρι μπλόκο στην εθνική οδό, στο ύψος των Τσικαλαριών.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, έχουν αποκλείσει και τα δύο ρεύματα, ενώ ο αποκλεισμός θα είναι σε 24ωρη βάση και επ΄ αόριστον μέχρι να τους καταβληθούν οι χρωστούμενες πληρωμές.

Νωρίτερα σε ανοικτή συνέλευση στον κόμβο Μουρνιών, ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου, Γιάννης Βερυκάκης, έβαλε σε ψηφοφορία την πρόταση να ανοίγει ο δρόμος για μία ώρα κάθε πρωί για την διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν εύφλεκτα υλικά, η οποία όμως απορρίφθηκε.

Η κίνηση των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσα από την πόλη των Χανίων ανάμεσα στους κομβούς Μουρνιών και Σούδας, ενώ η διέλευση από το μπλόκο θα επιτρέπεται μόνο για οχήματα έκτακτης ανάγκης.



