Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ επ' αόριστον από κτηνοτρόφους - «Όλοι γνώριζαν τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν την καταβολή των χρωστούμενων πληρωμών και να μην τους εξισώσουν με τους «απατεώνες» όπως λένε του σκάνδαλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Σε μπλόκα προχώρησαν οι κτηνοτρόφοι των Χανίων σήμερα (29/10) διαμαρτυρόμενοι για τις πληρωμές εν μέσω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ζητούν να μην τους εξισώνουν με τους απατεώνες του σκανδάλου, έχουν στήσει από το μεσημέρι μπλόκο στην εθνική οδό, στο ύψος των Τσικαλαριών.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, έχουν αποκλείσει και τα δύο ρεύματα, ενώ ο αποκλεισμός θα είναι σε 24ωρη βάση και επ΄ αόριστον μέχρι να τους καταβληθούν οι χρωστούμενες πληρωμές.
Νωρίτερα σε ανοικτή συνέλευση στον κόμβο Μουρνιών, ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου, Γιάννης Βερυκάκης, έβαλε σε ψηφοφορία την πρόταση να ανοίγει ο δρόμος για μία ώρα κάθε πρωί για την διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν εύφλεκτα υλικά, η οποία όμως απορρίφθηκε.
Η κίνηση των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσα από την πόλη των Χανίων ανάμεσα στους κομβούς Μουρνιών και Σούδας, ενώ η διέλευση από το μπλόκο θα επιτρέπεται μόνο για οχήματα έκτακτης ανάγκης.
«Οι πάντες γνώριζαν τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ»
Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου, Γιάννης Βερυκάκης σημείωσε ότι «οι κτηνοτρόφοι δεν φεύγουμε από εδώ αν δεν πάρουμε απαντήσεις και αν δεν μας καταβάλουν τα χρήματα άμεσα. Η Κρήτη δεν έχει την δυνατότητα αυτή τη στιγμή, να κάνει πιστώσεις στο υπουργείο». «Είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη με το Υπουργείο, γι’ αυτό κάνουμε έκκληση στον αντιπροέδρο της κυβέρνησης, τον κ. Χατζηδάκη, να κλείσουμε ένα ραντεβού μαζί του.», συμπλήρωσε.
«Οι πάντες γνώριζαν τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ» ανέφερε, τέλος, το μέλος του ΔΣ,του συλλόγου, Γιώργος Βενετάκης, εξηγώντας ότι «εμείς κάναμε ενεργοποίηση, βάσει των υποδείξεων των μελετητών. Οι μελετητές εφάρμοζαν την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπαιρνε εντολές από το υπουργείο. Δεν μπορούν να λένε αυτή τη στιγμή ότι δεν γνώριζαν πού πήγαιναν οι επιδοτήσεις και με ποιο τρόπο δίνονταν». «Εμείς αυτή τη στιγμή ζητάμε να μας διαχωρίσουν από τους απατεώνες. Είμαστε παραγωγοί, εκπροσωπούμε τους αληθινούς κτηνοτρόφους, δεν είμαστε με τα λαμόγια που έπαιρναν το μεγαλύτερο μέρος των επιδοτήσεων που τώρα η κυβέρνηση μας βάζει στην ίδια κατηγορία», κατέληξε.
