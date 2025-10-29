Πώς έγινε το περιστατικό με τη 17χρονη που έκανε χρήση κοκαΐνης

Πώς ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ
Μία 17χρονη στην Πάτρα που έκανε χρήση κοκαΐνης, έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.
Συγκεκριμένα, η 17χρονη ήταν μόνη της στο σπίτι όταν έκανε χρήση κοκαΐνης. Κάποια στιγμή ένιωσε ταχυκαρδία, φοβήθηκε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, και ενημέρωσε το ΕΚΑΒ. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και δεν κινδύνεψε η υγεία της.
Ενημερώθηκε η Ασφάλεια που συνέλαβε την ανάγκη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και τον πατέρα της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
