Αγρίνιο: Ένας χρόνος από το δυστύχημα με τα δυο νεκρά αδέλφια- Το τρισάγιο στον τόπο της τραγωδίας

Ενας χρόνος συμπληρώνεται απο το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε δυο αδέλφια, 18 και 20 ετών στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας, στις 2 Νοεμβρίου του 2024.

Ενω η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης μπαίνει σε κρίσιμο στάδιο (σ.σ. πριν λίγες ημέρες απολογήθηκε ο οδηγός του μοιραίου Ι.Χ. που συγκρούστηκε με το δίκυκλο που οδηγούσε ο 20χρονος Ακης Καραχρήστος με επιβάτιδα την 18χρονη αδελφή του Χαριτίνη), η μητέρα των δυο παιδιών καλεί σε εκδήλωση μνήμης στο τόπο της τραγωδίας.

Πριν από λίγο , η Ιωάννα Καραχρήστου, έγραψε στο facebook:

«ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΉ 2 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ ΚΑΙ ΏΡΑ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΈΡΙ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΎΜΕ ΣΤΟ ΖΑΠΆΝΤΙ (ΜΕΓΆΛΗ – ΧΏΡΑ) ΣΤΟ ΣΗΜΕΊΟ ΣΤΟ ΟΠΟΊΟ ΈΓΙΝΕ ΤΟ ΜΟΙΡΑΊΟ ΔΥΣΤΎΧΗΜΑ ΘΑ ΤΈΛΕΣΗ ΤΡΙΣΆΓΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΈΧΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΜΝΉΜΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ»