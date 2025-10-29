Αγρίνιο: Ένας χρόνος από το δυστύχημα με τα δυο νεκρά αδέλφια- Το τρισάγιο στον τόπο της τραγωδίας

Στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας
Ενας χρόνος συμπληρώνεται απο το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε δυο αδέλφια, 18 και 20 ετών στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας, στις 2 Νοεμβρίου του 2024.
Ενω η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης μπαίνει σε κρίσιμο στάδιο (σ.σ. πριν λίγες ημέρες απολογήθηκε ο οδηγός του μοιραίου Ι.Χ. που συγκρούστηκε με το δίκυκλο που οδηγούσε ο 20χρονος Ακης Καραχρήστος με επιβάτιδα την 18χρονη αδελφή του Χαριτίνη), η μητέρα των δυο παιδιών καλεί σε εκδήλωση μνήμης στο τόπο της τραγωδίας.
Πριν από λίγο , η Ιωάννα Καραχρήστου, έγραψε στο facebook:
«ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΉ 2 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ ΚΑΙ ΏΡΑ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΈΡΙ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΎΜΕ ΣΤΟ ΖΑΠΆΝΤΙ (ΜΕΓΆΛΗ – ΧΏΡΑ) ΣΤΟ ΣΗΜΕΊΟ ΣΤΟ ΟΠΟΊΟ ΈΓΙΝΕ ΤΟ ΜΟΙΡΑΊΟ ΔΥΣΤΎΧΗΜΑ ΘΑ ΤΈΛΕΣΗ ΤΡΙΣΆΓΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΈΧΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΜΝΉΜΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ»
