Αγρίνιο: Απολογήθηκε ο οδηγός του ΙΧ από το τροχαίο με τα δυο νεκρά αδέρφια

Εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με Ι.Χ. με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο αδέλφια, ο Άκης και η Χαριτίνη Καραχρήστου 20 και 18 ετών αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress ο άνδρας που οδηγούσε το μοιραίο ΙΧ το μοιραίο βράδυ της 2ας Νοεμβρίου του 2024, κλήθηκε για απολογία.

Ο άνδρας παρουσιάστηκε σε Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής (περιοχής που διαμένει) για να δώσει κατάθεση αντιμετωπίζοντας πλημμεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Πρόσφατα η μητέρα, Ιωάννα Καραχρήστου με δραματική της ανάρτηση ζητούσε απαντήσεις, χαρακτηρίζοντας τον οδηγό του Ι.Χ. που ενεπλάκη στο τροχαίο «φονιά που κυκλοφορεί ελεύθερος». «Έχουν περάσει 11 μήνες μέχρι τώρα και δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί σε αυτή την χώρα δεν λειτουργεί τίποτα σωστά μόνο συγκάλυψη αδιαφορία και ψέματα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πως έγινε το μοιραίο τροχαίο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας. Tο δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν τα δύο αδέρφια συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ όχημα το οποίο οδηγούσε Ρομά.

Ο 20χρονος Άκης Καραχρήστος άφησε την τελευταία του πνοή μετά το τροχαίο δυστύχημα και η 18χρονη νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγρινίου για 22 μέρες προτού χάσει τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Εκδήλωση μνήμης από την οικογένεια

Ακριβώς ένα χρόνο μετά από το τραγικό τροχαίο η οικογένεια την προσεχή Κυριακή (2/11) ανήμερα της συμπλήρωσης ενός έτους από το μοιραίο βράδυ, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση μνήμης στον τόπο του δυστυχήματος.