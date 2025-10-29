Πάτρα- Οπαδική βία: Ελεύθεροι οι δυο ανήλικοι- Στον ανακριτή ο 17χρονος

Στον ανακριτή θα απολογηθεί την Παρασκευή ο 17χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συνομήλικό του, μετά την προθεσμία που έλαβε. Ο ανήλικος κρατείται και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες, ένας 16χρονος και ένας 14χρονος, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή της Πάτρας, όταν οι τρεις ανήλικοι εμπλέχθηκαν σε καβγά, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο ένας 17χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τραυμάτισε στο λαιμό τον συνομήλικό του, αποπειρώμενος να τον σκοτώσει.

Ο τραυματισμένος νεαρός μεταφέρθηκε από φίλο του σε μονάδα ΤΟΜΥ της Πάτρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί, διαπιστώνοντας τη σοβαρότητα των τραυμάτων, αποφάσισαν τη διακομιδή του σε νοσοκομείο, όπου ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Οι συλλήψεις και τα ευρήματα

Μετά από άμεσες έρευνες, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους που συμμετείχαν στη συμπλοκή. Στο σπίτι του 17χρονου δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 19 εκατοστών, το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε στην επίθεση.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των τριών ανηλίκων, οι οποίοι κατηγορούνται για παράλειψη εποπτείας ανηλίκου.

Η έρευνα συνεχίζεται

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τα αίτια του καβγά, ενώ παράλληλα λαμβάνονται καταθέσεις από μάρτυρες και συγγενικά πρόσωπα των εμπλεκομένων. Ο 17χρονος αναμένεται να δώσει αναλυτική απολογία την Παρασκευή, παρουσία συνηγόρου και κοινωνικής λειτουργού.